«Местные» штрафы: властям станет проще получать сведения о владельцах автомобилей

Соответствующий законопроект Госдума РФ намеревается рассмотреть уже во втором чтении. Правительство предложит свои поправки в документ.

Готовится законопроект, который упростит для региональных властей получение информации об автовладельцах, нарушивших ПДД или местные законы. В случае одобрения, изменения будут внесены в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В них отображены схема передачи информации о нарушителях, а также порядок возбуждения административного дела.

Поправки нужны из-за того, что в некоторых регионах РФ есть «свои» штрафы за нарушения (чаще всего связанные с парковками), которые установлены на уровне местного законодательства. В их числе наказание за оставление машин на газоне, а также за неуплату платной парковки.

Чтобы наказывать автовладельцев-нарушителей, местным властям нужен доступ к базе данных ГИБДД о собственниках ТС. Дело в том, что чаще всего им известен только номер машины, а чтобы узнать, кому она принадлежит, им приходится направлять запросы в ведомство. Выходит долго и сложно. Поэтому предлагается на федеральном уровне дать доступ местным властям к информационной базе ГИБДД.

Такие запросы, касающиеся водителей, не заплативших за парковку, тысячами направляются в ведомство из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Красноярска и Ставрополя.

Поправки правительства РФ, подготовленные ко второму чтению законопроекта, разрешат региональным властям и ГИБДД обмениваться сведениями об автовладельцах в электронном виде. Как сообщает «Российская газета», для этого предполагается использовать систему межведомственного электронного взаимодействия органов власти.

После того, как ныне обсуждаемый законопроект будет принят, законодатели смогут вернуться к другой инициативе. Согласно ей, местным властям нужно дать право разбираться с большинством нарушений ПДД, которые поймали камеры фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме. Этот документ внесён в Госдуму, о том, что его планируют рассмотреть, ранее заявлял первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

По данным издания, многих автомобилистов это известие не обрадовало, ведь местные органы власти нередко выносят ошибочные решения в отношении водителей. Кстати, сообщается, что иногда «власть имущие» из регионов настолько увлекаются, что с целью не «нарваться» на штраф номера закрывают, к примеру, водители машин дорожной службы или карет скорой помощи. Так что перед передачей полномочий в обязательном порядке должно быть проведено обучение сотрудников. Также понадобится новая система обжалования штрафов.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что проект об электронном обжаловании штрафов по-прежнему не готов: на него пришёл отрицательный отзыв правительства РФ. Теперь инициатива будет дорабатываться, так что сколько ещё в стране не будет нормальной системы обжалования ошибочно выписанных постановлений, остаётся неизвестным.