Метаморфозы в действии: Fiat Multiplay может быть одновременно пикапом и кроссвэном

Бренд Fiat, входящий в состав автогиганта Stellantis, представил россыпь новинок, при этом центральное место производитель отдал концепции «3 в 1», которой, по его мнению, соответствует шоу-кар Fiat Multiplay. Нетрудно догадаться, что название является отсылкой к ставшему частью истории марки шестиместному компактвэну Fiat Multipla, который многим запомнился из-за весьма спорного дизайна и двух рядов сидений (по три места для седоков в каждом). Напомним, автомобиль выпускался с 1998 по 2010 годы, а китайский аналог под брендом Zotye сумел продержаться на конвейере до 2013-го.

На фото: концепт Fiat Multiplay 1 / 3 На фото: концепт Fiat Multiplay 2 / 3 На фото: концепт Fiat Multiplay 3 / 3

Слухи о том, что Multipla может вернуться в линейку Fiat в качестве кроссовера, появились ещё в конце 2022 года. Пока что в компании их официально подтвердить не готовы, но, тем не менее, разработчики подготовили модульный шоу-кар с дополнительной буквой – Fiat Multiplay. Концепт позиционируется в качестве «лаборатории идей для будущих инноваций бренда».

В Стеллантисе заявили о том, что шоу-кар Fiat Multiplay «сочетает пространство MPV, характер кроссовера и функциональность пикапа». Его габаритная длина равна 4,45 метра, а сам он выглядит как эволюция концепта Fiat Pick-Up, показанного в 2024 году. Новинка получила пиксельную головную оптику, которая в стиле оригинальной Multipla «задрана» под лобовое стекло. В нижней части ещё можно увидеть светодиодные полукружья, слегка напоминающие фары актуального Renault Twingo.

На фото: салон концепта Fiat Multiplay 1 / 3 На фото: салон концепта Fiat Multiplay 2 / 3 На фото: салон концепта Fiat Multiplay 3 / 3

Ещё Fiat Multiplay снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки, нестандартные дверные ручки, дополнительную светотехнику на передних стойках, необычные двухцветные колёсные диски. Корму украшает широкий пиксельный «монофонарь» с названием бренда (схожий элемент есть и в передней части).

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Главной особенностью шоу-кара является система Metamorfosi, которая позволяет менять тип кузова Fiat Multiplay: он может быть как пикапом с двухрядной кабиной, рассчитанной на четверых седоков, так и семейным минивэном с конфигурацией салона 6+1. Причём «+1» – это сидение для домашних животных. Оно располагается во втором ряду, не имеет спинки и выделено зелёным цветом обивки (отделка остального салона по большей части имеет оранжевый оттенок).

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На передней панели располагается овальный руль с подсвечиваемым названием марки, в верхней части большое виртуальное табло, которое объединяет в себе и цифровую приборку, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Переднее пассажирское кресло раскладывается в место для отдыха с подушкой в виде цилиндра. В нижней части со стороны водителя установлена пара педалей в виде клавиш «Pause» и «Play».

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Никакой информации о технике Fiat Multiplay производитель не предоставил, скорее всего, начинка у него полностью электрическая. Стоит отметить, что концепт Fiat Multiplay до серийной версии не доберётся, однако какие-то решения – дизайнерские или конструктивные – производитель использовать впоследствии, очевидно, будет.

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Итальянская марка показала на автосалоне в Париже и другие новинки, в их числе электрический четырёхместный однообъёмник Fiat Multiplina. Серийная версия этой крохи ожидается в 2028 году.