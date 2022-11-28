Fiat представит несколько новинок в ближайшие годы: в семью может вернуться Multipla

После объединения FCA и PSA в автогигант Stellantis марка Fiat официально перешла в его состав. Предполагается, что в сравнительно скором будущем бренд увеличит свою прибыльность, но пока что, в течение последних нескольких лет, продажи Фиатов на старосветском рынке демонстрируют отрицательную динамику. Так, согласно данным Carsalesbase, в 2021-ом автомобили марки разошлись тиражом в 467 940 единиц (на 1,5% меньше, чем годом ранее). В нынешнем году у Fiat минус стал ещё заметнее: за первые три квартала европейцы купили 308 219 машин (на 18,6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года).

На фото: Fiat Panda Hybrid

Как и многие другие европейские производители, Fiat намерен в дальнейшем перейти на разработку и выпуск только полностью «зелёных» моделей. Предполагается, что отказ от ДВС произойдёт уже в 2027 году. Однако ожидается, что до этого модельный ряд бренда пополнит несколько новинок, причём с самой разной «начинкой».



Так, одной из ближайших новинок обещает стать компактный кроссовер Fiat 600, который, как предполагалось ранее, может стать заменой нынешнему 500X. Презентация намечена на весну следующего года, а в продаже на европейском рынке такая модель, вероятно, появится осенью 2023-го. Ожидается, что его производство будет налажено на заводе в Польше. На днях мы публиковали рендер этого SUV.

На фото: Fiat Multipla

В основе Fiat 600 окажется та же «тележка», на которой базируется недавно представленный Jeep Avenger – модифицированная платформа CMP (в перспективе – STLA Small). Не исключено, что технику модель позаимствует у «соплатформенника», так что у него, вероятно, будут версии с двигателями внутреннего сгорания, гибридные, а также полностью электрические модификации.



Ещё в списке ожидаемых новинок числится Panda следующего поколения: в основу этого автомобиля тоже ляжет платформа CMP, но новая «пятидверка» окажется исключительно электромобилем. Как сообщает motor1.com, следующая Панда появится уже в 2024 году, при этом актуальный гибридный хэтчбек будет продаваться в Европе одновременно с новинкой до 2026 года.

На фото: Citroen Ami

Годом позже, в 2025-ом, в семью Фиата может вернуться Multipla (модель покинула европейский рынок в 2010 году): издание отмечает, что этот автомобиль, скорее всего, будет базироваться на той же архитектуре, которая ляжет в основу совершенно новой Panda. Предполагается, что Multipla вернётся в роли полностью «зелёного» кроссовера, который по габаритам окажется больше, чем следующая Панда. По слухам, новинка станет косвенной заменой Fiat 500X и Tipo, которые могут снять с производства уже в 2024 году.



Как сообщалось ранее, в линейке Fiat также появится модель со знакомым названием: уже в 2023 году итальянцы намерены презентовать Topolino, который станет ещё одним «близнецом» квадрициклов Citroën Ami и Opel Rocks-e (обе марки принадлежат Stellantis).