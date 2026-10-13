Fiat Multiplina: миловидная коробчонка на четверых станет серийной в 2028 году

Fiat Multiplina — это электрический четырёхместный однообъёмник длиной менее трёх метров, сделанный на базе актуального двухместного Fiat Topolino. На Парижский автосалон 2026 года Multiplina приехал в статусе прототипа, серийная версия ожидается в 2028 году.

В далёком 1956 году Fiat выпустил на рынок однообъёмник Multipla, сделанный на базе тогдашней заднемоторной модели 600. При длине в 3531 мм Fiat 600 Multipla мог вместить до шести человек либо пять человек плюс багаж. Fiat 600 Multipla выпускался до 1967 года включительно, он дал свободу передвижения небогатым многодетным семьям и сделал хорошую карьеру в такси.

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Fiat Multiplina — это идейный наследник Fiat 600 Multipla, при этом Multiplina короче — габаритная длина не превышает трёх метров, мест в салоне всего четыре, а багаж придётся вести в ногах и на коленках. Multiplina был впервые засвечен летом этого года на презентации Fiat Topolino Sport Special Edition, а на этой неделе однообъёмник показали живьём на Парижском автосалоне. К сожалению, Fiat Multiplina даже не удостоился от пресс-службы Stellantis отдельного пресс-релиза, но есть новые фотографии и информация, добытая зарубежными коллегами, — например, британским журналом Autocar.

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Fiat Multiplina — не член грядущего семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car корпорации Stellantis, а технически более примитивный электромобиль, сделанный на базе двухместного Fiat Topolino. Напомним, что первенцем семейства E-Car стал представленный в Париже новый Citroen 2CV, и у марки Fiat тоже будет модель на этой платформе, но Multiplina не имеет к ней никакого отношения.

Исходный Fiat Topolino — это лёгкий электрический квадрицикл класса L6e, во многих странах Европы на нём можно ездить с 14—16 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. Fiat Multiplina — это уже тяжёлый электрический квадрицикл класса L7e, для управления которым нужны взрослые права категории B, потолок скорости увеличен до 90 км/ч, но на автомагистрали выезжать нельзя.

Fiat Topolino имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 6 кВт (8,2 л.с.) и батарею ёмкостью 5,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 75 км пробега. Для Fiat Multiplina силовая установка будет модернизирована: будет больше мощности (класс L7e позволяет установить электромотор мощностью до 15 кВт) и больший запас хода на одной зарядке, но конкретных цифр пока нет. Цена, очевидно, тоже вырастет, но не радикально, чтобы не было конкуренции с грядущим бюджетным электромобилем Fiat из семейства E-Car, который в «базе», вероятно, будет стоить столько же, сколько новый Citroen 2CV — около 15 000 евро. Fiat Topolino сейчас стоит в Италии от 7450 евро. Полагаем, Fiat Multiplina может стоить в районе 12 000—13 000 евро.

Прототип Fiat Multiplina имеет двухцветную окраску и скатываемую в рулон тканевую крышу. Задние фонари у Multiplina такие же, как у Topolino, а вот фары у однообъёмника свои, с забавными ребристыми «шапочками». Салон Multiplina пока не раскрыт, но сквозь окна видно, что руль и щиток приборов позаимствованы у Topolino, при этом передняя панель перекроена, обита мягким материалом и снабжена пуфиком со стороны пассажира. Важный нюанс: класс L7e допускает установку кондиционера (в классе L6e его нет), хотя не факт, что он появится на Multiplina, так как исходная платформа на него не рассчитана. Впрочем, кондиционер — дело нехитрое, при желании его можно «прикрутить» куда угодно.