Fiat подготовил спецверсию Topolino Sport и концепт Multiplina

Итальянская марка называет шоу-кар наследником компактвэна Fiat 600 Multipla, который выпускался в период с 1956 по 1967 годы.

Принадлежащий концерну Stellantis бренд Fiat представил возрождённый Topolino (в переводе с итальянского – «мышонок») в конце весны 2023 года. «Исторический предок» – Fiat 500 Topolino – выпускался в Турине в период с 1936 по 1955 годы, а актуальная «кроха», являющаяся техническим близнецом Citroen Ami и Opel Rocks-e (оба бренда тоже принадлежат Stellantis), сходит с конвейера предприятия автогиганта в Марокко.

На фото: Fiat Topolino Sport Special Edition 1 / 2 На фото: Fiat Topolino Sport Special Edition 2 / 2

Теперь Fiat подготовил для своего электрического квадрицикла с умилительным дизайном спортивную спецверсию. Как отметили в пресс-службе компании, Topolino Sport Special Edition ориентирован на молодую аудиторию, при этом источником вдохновения для разработчиков стал Nuova 500 Sport, выпускавшийся в прошлом веке – в период с 1958 по 1960 годы. Тем не менее, создателей заинтересовал «спортивный дух» этого автомобиля.

В списке отличий новой спецверсии от обычного нынешнего Fiat Topolino числится четыре новых цветовых варианта для окраса кузова – белый, синий, чёрный и жёлтый. Всем им положены проходящие под лобовым стеклом контрастные полосы – красные (для белого и чёрного «фона»), белые (для синего кузова) и чёрные (для жёлтого), выполненные в спортивном стиле.

Ещё «оспортивленной» версии Topolino положены матово-чёрные колёсные диски с серебристой окантовкой, чёрные корпуса наружных зеркал, аналогичного цвета рамки у круглых фар (у всех версий, кроме варианта с белым кузовом, которому оставили светло-серебристые), а также шильдики с названием спецверсии на передних крыльях.

Для интерьера Fiat Topolino Sport Special Edition предусмотрены чёрные сиденья и изменённый материал для отделки пенала Dolcevita Box, который устанавливается на переднюю панель с помощью фиксирующих ремешков, по-прежнему предусмотрен вентилятор обдува на высокой ножке, кроме того, спецверсии положен новый комплект стереодинамиков Monsterlino Bluetooth hi-fi.

Напомним, габаритная длина Topolino равна 2535 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1530 мм. Техника у спортверсии, очевидно, стандартная: квадрицикл оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси, его мощность – 8,2 л.с. Также ему положена тяговая батарея ёмкостью 5,5 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки достигает 75 км (по циклу WMTC). Максимальная скорость «крохи» ограничена на отметке 45 км/ч.

В Италии стартовая цена Fiat Topolino Sport Special Edition на сегодняшний день составляет 10 550 евро, что эквивалентно примерно 930 тыс. рублей по текущему курсу. Для сравнения, начальная стоимость обычного Topolino равна 7450 евро (около 657 тыс. рублей).

Ещё Fiat в рамках специального мероприятия в Риме показал концепт, которому досталось название Multiplina. В компании его называют наследником Fiat 600 Multipla, который выпускался в период с 1956 по 1967 годы. Предполагается, что такой компактвэн стал бы тем самым недостающим звеном между квадрициклом Topolino и полноценной «легковушкой».

Концепт Fiat Multiplina

Концепт Fiat Multiplina получил однообъёмный кузов, головную оптику сложной формы, колёсные диски «из прошлого», большие боковые двери – для доступа пассажиров ко второму ряду сидений четырёхместного салона, пластиковые накладки на колёсные арки, а также тканевый верх. Техника у шоу-кара, вероятно, такая же, как у «мышонка».