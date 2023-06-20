Metorbike: немецкий электромопед с выхлопной трубой и звуком мотора V10

Стартап Metorbike GmbH из Германии довёл до ума и запустил в продажу стильный электромопед со встроенной акустической системой, способной генерировать звуки различных типов ДВС.

Электрическими мотоциклами сегодня мало кого удивишь, на европейских дорогах они встречаются регулярно, но вот беда — при езде они издают лишь унылый троллейбусный вой, тогда как в классических, «углеводородных» мотоциклах рёв двигателя вносит немалую лепту в удовольствие от вождения. Михаэль и Марвин, молодые инженеры-механики, основавшие компанию Metorbike, решили создать относительно недорогой электрический мотоцикл, который выглядел бы и звучал не хуже бензинового. Разработка заняла примерно три года, минувшей весной приятели сертифицировали свой Metorbike и совсем недавно запустили в продажу.

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Metorbike — это электромопед, стилизованный под кафе-рейсер (спортивный мотоцикл для непродолжительных уличных гонок). В основе Metorbike лежит модифицированная рама мопеда Puch AX40, передняя вилка взята от лёгкого спортбайка Aprilia RS 125, габаритная длина — 1700 мм, высота седла — 770 мм, снаряженная масса — 76 кг, грузоподъёмность — 150 кг.



Электромотор расположен по центру колёсной базы и через цепь вращает заднее колесо, максимальная мощность электромотора — 7 кВт (9,52 л.с.), постоянная — 2 кВт (2,72 л.с.). Спицованные 17-дюймовые колёса, обутые в ретро-шины Kenda, снабжены дисковыми тормозами. 44-вольтовая литий-ионная батарея находится в корпусе, повторяющем по форме бензобак, её ёмкость — 1,63 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 60 км. Максимальная скорость Metorbike ограничена на отметке 49,5 км/ч.



Главный узел Metorbike — это пристыкованная к электромотору хитроумная акустическая система в корпусе с оребрением (имитация ДВС воздушного охлаждения), которая при езде генерирует насыщенный рокот поршневого двигателя довольно мощного кафе-рейсера, причём звук выходит через углепластиковый резонатор, стилизованный под выхлопную трубу — выглядит всё это очень эффектно. Между «баком» и моторно-звуковым модулем есть свободное пространство, куда за крючки можно подвесить, например, продуктовую авоську.



Metorbike в стартовом исполнении First 50 Edition стоит 7749 евро, в эту цен входит единственный стандартный саундтрек, но в виде опции за 259 евро предлагается Multi-Klang-Paket, в который входят уже восемь различных вариантов звучания двигателя, в том числе рядная «шестёрка» и могучий V10. Также за доплату доступны несколько вариантов дизайна седла и прочий разнообразный декор и аксессуары.



Добавим, что производители электромобилей тоже пытаются решить проблему унылого звука их силовых установок и разрабатывают разнообразные свистелки-имитаторы — такими, например, оснащён недавно вышедший на рынок электрический хот-хэтч Abarth 500e.

