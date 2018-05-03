О том, что в следующем месяце предполагается провести консультации специалистов двух стран по строительству автомобильного моста через реку Туманная, рассказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков. Ранее по вопросам реализации проекта уже прошло несколько встреч между представителями РФ и КНДР.

По словам главы ведомства, со стороны КНДР предположительно поступят «трудовые ресурсы» и часть строительных материалов. Россия в свою очередь также предоставит стройматериалы и необходимую для строительства автомобильного моста спецтехнику.

Новости / Авто и общество Мост через Керченский пролив получил название Онлайн-голосование за название моста через Керченский пролив завершено: большинство участников выбрали вариант «Крымский мост». За него свой голос отдали 64% от общего количества отвечавших. Как отметили в Министерстве...

1241 0 0 18.12.2017

Планируется подготовить первые расчёты для создания трансграничной инфраструктуры для рассмотрения представителями России и КНДР до проведения Восточного экономического форума. Это мероприятие пройдёт в сентябре 2018 года во Владивостоке (Приморский край). Об этом рассказал Александр Галушка, министр РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава Минвостокразвития ранее в Пхеньяне обсуждал проект по строительству моста между двумя странами с заместителем премьер-министра КНДР, председателем Госплана Ро Ду Чер. Предполагается, что такой автомобильный мост сможет стать фактором развития торгово-экономических связей между государствами.

Ранее эксперты отмечали, что после введения санкций ООН торговые отношения между Россией и Северной Кореей заметно ослабли, так что необходимость строительства такого моста сейчас находится под вопросом. Однако, раз переговоры продолжаются, есть вероятность, что ситуация изменится. Напомним, сейчас из России в КНДР можно попасть либо с помощью железной дороги по «Мосту Дружбы», либо через территорию Китая.

Собственные дорожные проекты с Россией реализует Китай. Речь идёт о трассе «Европа-Западный Китай», в развитие которой вложатся как компании из КНР (в их числе China National Petroleum Corporation и China Communications Construction Company), так и Автодор, а также Газпром. Соответствующий меморандум был подписан весной прошлого года.

В начале текущего года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Северной Корее запускают новый автобренд. Предполагается, что под маркой Naenara наладят выпуск перелицованных версий автомобилей китайской компании FAW. Предприятие в КНДР будет выпускать легковые автомобили, небольшие грузовые машины, а также компактные и среднеразмерные автобусы.