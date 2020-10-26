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  • Международная выставка приключений и техники для активного отдыха «ПОЕХАЛИ»

Международная выставка приключений и техники для активного отдыха «ПОЕХАЛИ»

26.10.2020 134 0 0

14-15 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка приключений и техники и для активного отдыха «ПОЕХАЛИ». На одной площадке соберутся ведущие производители техники, представители регионов России и путешественники, готовые поделиться уникальным опытом. 

 

Партнерский материал

Выставка «ПОЕХАЛИ» – это новая ступень знакомого многим проекта «Мотозима». За несколько лет успешного существования выставки «Мотозима» организаторы рассказали посетителям мероприятия о мире мото-, квадро- и снегоходной техники, про межсезонье и как его удачно заполнять. Теперь проект расскажет не только о том, какую технику использовать, но и куда на ней ездить, открывая для людей большой и интересный мир российского внутреннего авто- и мототуризма, а также вездеходной техники.

– Ребрендинг и новое имя выставка получила прежде всего потому, что мы перестаем делать акцент только на мототехнике, а расширяем внимание и на вездеходы, автодома, автомобили и другую разнообразную технику всех видов и направлений, – рассказывает Дмитрий Хитров, организатор выставки. 

Помимо уже привычной экспозиции производителей мотоциклов, квадроциклов и снегоходов на выставке представят эксклюзивные экземпляры техники, подготовленные специально для путешествий. Гости смогут увидеть и узнать о самых ярких маршрутах и путешествиях известнейших людей, которые объездили всю Россию и весь мир. С ними можно будет пообщаться на мероприятии, узнать про особенности подготовки техники к далеким маршрутам, сформировать для себя мечту об идеальном транспортном средстве для путешествий

– Уходя с проторенных дорожек и хорошо известных маршрутов, мы расскажем обо всех возможностях путешествий на самом разнообразном личном транспорте. Надеемся, что выставка поможет найти путешествие мечты для каждого нашего посетителя, – дополняет Дмитрий Хитров. ​

Гостей ожидает насыщенная программа, в которую войдут тест-драйвы, экстремальные шоу, розыгрыши ценных призов, награждения призеров национальных чемпионатов, премьеры фильмов, презентации новых проектов и все самое лучшее из мира моторов и приключений! Для посетителей будет доступна экипировка для туризма и товары для активного отдыха, а также запчасти, тюнинг и другое дополнительное оборудование. 

Все самое интересное для для всех путешественников, авантюристов и настоящих ценителей свободы. Откройте для себя мир техники, приключений и путешествий без границ и компромиссов! 

Когда: 14-15 ноября

Где: ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (м. Деловой центр)

Стоимость билетов: 

  • Входной билет – 600 рублей в предварительной продаже (При покупке билета на выставку «Поехали» зритель также получает возможность посетить выставку «Вездеходер»)
  • В день мероприятия – 800 рублей
  • Детский и студенческий – 300 рублей в день мероприятия. 
  • Детям до 7 лет вход бесплатный

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Россия выставки

 

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