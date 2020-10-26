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Выставка без преград «Вездеходер»

26.10.2020 89 0 0

14-15 ноября в Экспоцентре пройдёт вторая международная выставка вездеходной техники «Вездеходер».

 

Партнерский материал

Современный человек желает иметь в копилке путешествий помимо популярных направлений что-то совершенно отличающееся и экзотическое. Особый вид приключений в этом плане составляют путешествия в самые отдалённые уголки нашей страны, и для того чтобы до них добраться, нужно преодолеть бескрайние просторы, непроходимые леса и болота. И единственным универсальным средством передвижения в этих районах и преодоления бездорожья, а значит, и единственной связью с цивилизацией и возможностью познания нового является именно вездеход.​

Год назад выставка «Вездеходер» впервые презентовала своим посетителям технику для активного отдыха, которой подвластно любое бездорожье. Тогда организаторы не ожидали такого большого и положительного отклика как от участников, так и от посетителей. В выставке приняли участие более 30 компаний-экспонентов, представивших лучшую вездеходную технику и новинки от производителей, а посетило мероприятие более 20 000 человек.

Главной сенсацией выставки стал вездеход Алексея Гарагашьяна AG 20, который был впервые представлен публике. В AG 20 большое внимание уделено не только проходимости, но и комфорту пассажиров. Алексей презентовал свою новинку на сцене и поделился опытом грандиозной экспедиции «На Восток».

В 2020 году «Вездеходер» пройдет совместно с международной выставкой техники для активного отдыха и приключений «Поехали», которая также пройдет с 14 по 15 ноября в Экспоцентре. Основное внимание будет уделено развитию вездеходной индустрии и привлечению внимания широкой аудитории через рассказы о новых местах для путешествий и экспедиций. В программе также проведение показательных заездов, организация встреч с поставщиками, тематические конференции, презентации и круглые столы.

Прикоснуться к миру техники, которая не знает преград, можно будет этой осенью на выставке «Вездеходер».

Когда: 14-15 ноября

Где: ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (м. Деловой центр)

Стоимость билетов:

  • Входной билет – 600 рублей в предварительной продаже (При покупке билета на выставку «Вездеходер» зрители также имеют право посетить выставку «Поехали»)
  • В день мероприятия – 800 рублей.
  • Детский и студенческий – 300 рублей в день мероприятия.
  • Детям до 7 лет вход бесплатный.

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