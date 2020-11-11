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Почему «Поехали» и кто участвует в новой выставке​

Когда знакомая многим «Мотозима» выросла за рамки мотомира, организаторы поняли, что пора создать совершенно новый и уникальный в своем роде праздник для всех любителей приключений и самой разнообразной техники – «Поехали»!

В выставке «Поехали»-2020 принимают участие производители, продавцы, владельцы и фанаты вездеходной техники, внедорожников, автодомов и прицепов, квадроциклов, снегоходов, водного транспорта и, разумеется, мотоциклов. Вниманию гостей также будут представлены магазины и бренды экипировки, аксессуаров, запчастей, масел и смазочных материалов, а также тюнинг и ремонтные мастерские.

Первое кастом-шоу автодомов

Помимо хорошо знакомых постоянным гостям «Мотовесны» ведущих мастерских мотокастомайзинга, на новой выставке состоится кастом-шоу автодомов. Событие пройдет при поддержке GO-to-GO – удобного сервиса аренды кемперов 24/7 для любых климатических условий.

Праздник, впечатления и суперпризы

Экспозицию откроет развлекательная программа с элементами дрифт-шоу от команды Сергея Пряхина. Каждый посетитель и участник «Поехали»-2020, независимо от «подготовки» и опыта путешествий, гарантированно получит заряд положительных эмоций, идеи лучших маршрутов и новые впечатления. А еще сможет принять участие в розыгрыше призов на стендах компаний-экспонентов. Например, выиграть путешествие на автодоме от GO-to-GO.

Главный приз «Поехали-2020» – мотоцикл BMW RG 310GS – получит победитель квеста «Город для мотоциклистов» от Департамента транспорта Москвы. Участие в квесте сможет принять абсолютно любой посетитель выставки, заполнив анкету и получив задание на стенде Дептранса в субботу, 14 ноября.

«Вездеход-смотр» и ретро-вездеходы



Вторая выставка «Вездеходер» на этот раз дополнит экспозицию известных брендов, ретро-моделей и музейных экспонатов самыми необычными и нестандартными вездеходами со всей страны, объявив «Вездеход-смотр» для изобретателей и конструкторов оригинальной вездеходной техники.

Две сцены для выступлений, мастер-классов, награждений и премьер

Программа 2020 года рассчитана на два дня выступлений спикеров и мастер-классы сразу на двух сценах проекта. Гости выставки услышат о самых ярких маршрутах и путешествиях известнейших людей, которые объездили Россию и весь мир. Запланированы премьеры фильмов и несколько масштабных награждений, в том числе чествование рекордсменов Ежегодного фестиваля скорости «Байкальская Миля» и вручение сертификатов лауреатам Iron Butt Association Russia.

В субботу 14 ноября на главном экране выставки «Поехали-2020» состоится премьерный показ полнометражного фильма об испытаниях Ирбитского мотоциклетного завода, созданного при поддержке Motul, BMW Motorrad Russia, Dragonfly и команды «Поехали» в лице Дмитрия Хитрова. Новая работа продакшн-студии Dvastvola о путешествии по Северному Уралу летом 2020 года получила название «Перевал Дятлова» ПОЕХАЛИ.

Блогеры, маркетологи и владельцы компаний познакомятся с лучшими практиками главных информационных партнеров – телеканала «Моя Планета» и «Т24». Ведущие, авторы и продюсеры самых рейтинговых проектов о путешествиях расскажут об особенностях тревел-фотографии, раскроют секреты съемки с квадрокоптера и дадут инструкции, как пользовательское видео превратить в полноценный фильм о поездке или экспедиции.

Во время мероприятия будут задействованы все предписанные законодательством России и нормативными актами протоколы и приняты меры предосторожности, необходимые в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ждем вас на нашем празднике техники и приключений!

С 10 до 19 часов в субботу, 14 ноября, и с 10 до 17 часов в воскресенье, 15 ноября, во втором павильоне ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (м. Выставочная/ м. Деловой центр).

Купить билеты

Входной билет – 600 рублей в предварительной продаже, 800 – в день мероприятия. При покупке билета на выставку «Поехали» зритель также получает возможность посетить выставку «Вездеходер». Детский и студенческий – 300 рублей в день мероприятия. Детям до 7 лет вход бесплатный.