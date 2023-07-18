Межрегиональный фестиваль ретротехники «Ретроспектива-2023»

Инициатором фестиваля выступает Ульяновская региональная общественная организация содействия и поддержки любителей автомотоспорта OneClub (УРОО «ВАНКЛАБ»), известная в народе как Клуб любителей автомобилей старого стиля «ВАНКЛАБ».
Организация фестиваля производится на средства Фонда Президентских грантов, при поддержке компании DARS и при финансовой поддержке спонсоров.
В рамках фестиваля «Ретроспектива» проходит слет владельцев старинных автомобилей и мотоциклов, проводятся интерактивные занятия, показы вещей старого стиля, устраиваются конкурсы, лотерея, проводится оценка и награждение лучших автомобилей и мотоциклов в различных номинациях, разыгрывается приз зрительских симпатий.
В 2023 году к участию заявлено более 100 единиц ретро авто- и мототехники из разных городов России.
«Ретроспектива» – это площадка для общения и обмена опытом людей, для которых техника – хобби, профессия, страсть. Порой машины для подобных выставок владельцы готовят по несколько лет, ночами достраивают свои реставрационные проекты, чтобы представить результат на всеобщее обозрение, тем самым удивляя друзей, коллег или обычных прохожих.
«Ретроспектива» – яркий семейный праздник, на котором можно с удовольствием и пользой провести выходной. Каждый отдельный экспонат «Ретроспективы» при появлении на улице собирает толпу, а на фестиваль таких машин собираются десятки – в один день на одной площадке.
На фестивале можно будет также познакомиться с работами арт-мастерских города и приобрести их продукцию. В ходе мероприятия будут работать интерактивные зоны.
Фестиваль ежегодно собирает большую аудиторию (жителей города, участников выставки и гостей из других городов России), является ярким инфоповодом для публикаций в СМИ (фестиваль поддерживают крупные инфопартнеры), а также местом для ярких фотографий, которые ежегодно заполняют социальные сети жителей и гостей города.
Так, в 2019 году фестиваль посетили более 10 000 жителей и гостей города. В экспозиции были представлены ретроавтомобили из Ульяновска, Казани, Чебоксар и Самары. В программу фестиваля были включены развлекательные мероприятия, конкурсы, проводились фотосессии, розыгрыши призов.
Место проведения: город Ульяновск, набережная реки Свияги (ТРЦ «АКВАМОЛЛ»).
В программе праздника:
- экспозиция и фотосессия с ретроавтомобилями и мотоциклами;
- оценка и награждение лучших автомобилей и мотоциклов в различных номинациях;
- голосование зрителей за лучший ретро-автомобиль на приз зрительских симпатий;
- стильная музыка 60-80-х годов;
- показ мод в ретро-стиле (каждый может принять участие и выиграть приз);
- интерактивные площадки;
- мастер-классы;
- конкурсы и розыгрыши призов;
- множество других сюрпризов как для участников фестиваля, так и для гостей.
Ждем всех на зрелищный фестиваль ретро-техники!
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