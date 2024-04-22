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  • MG EXE181: четырёхмоторный электрический суперкар в честь 100-летнего юбилея марки

MG EXE181: четырёхмоторный электрический суперкар в честь 100-летнего юбилея марки

22.04.2024 74 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, подготовила к открывающемуся на этой неделе Пекинскому автосалону очень яркую премьеру — одноместный концептуальный суперкар EXE181, способный разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с.

В 2021 году марка MG, вдоволь наигравшись с массовыми недорогими моделями, с подачи китайских хозяев вернулась к разработке спортивных моделей, чтобы улучшить свой имидж и подготовиться к широкому наступлению на большой европейский рынок. В январе этого года на китайский рынок вышел флагман новой спортивной линейки MG — электрический родстер Cyberster, на европейский рынок его запустят ближайшим летом, а суперкар EXE181 — это своего рода десерт, подготовленный к отмечаемому в этом году вековому юбилею марки MG.

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Суперкар MG EXE181 отдаёт дань памяти одноимённому рекордному автомобилю с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, на котором американский гонщик Фил Хилл в 1959 году разогнался по глади высохшего солёного озера Бонневилль в штате Юта свыше 410 км/ч. Новый EXE181 должен быть, как минимум, не менее быстрым: китайские СМИ говорят, что его расчётная максимальная скорость — 415 км/ч, что на 3 км/ч больше, чем у Rimac Nevera — самого быстрого на данный момент серийного электромобиля. До 100 км/ч MG EXE181 должен разгоняться за 1,9 с, что примерно соответствует уровню Rimac Nevera: хорватский суперкар набирает первую «сотню» за 1,82 с.

MG EXE181 оснащён четырёхмоторной электрической силовой установкой, максимальная совокупная мощность которой пока не раскрыта. Вытянутый одноместный кузов имеет весьма замысловатую форму, полупрозначный передок и отличные аэродинамические характеристики: заявленный коэффициент сх составляет всего 0,181.

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В одноместном кокпите пилот занимает полулежащую посадку, как в болиде Формулы-1. Центр прямоугольного штурвала занимает многофункциональный сенсорный монитор, выполняющий роль щитка приборов и настроечного терминала. Внутренние дверные ручки выполнены в виде тканевых ремешков.

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На данный момент MG EXE181 представлен в виде компьютерных рендеров, но на Пекинском автосалоне электрический суперкар обещают показать живьём. MG EXE181 должен также занять одно и центральных мест на стенде MG на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который в этом году пройдёт с 11 по 14 июля.

Появление серийного суперкара по мотивам MG EXE181 вполне возможно, он мог бы составить конкуренцию недавно вышедшим на китайский рынок электрическим суперкарам Yangwang U9 от BYD (1306 л.с., 2,36 с до «сотни») и Hyper SSR от GAC (1225 л.с., 1,9 с до «сотни»).

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