MG рассекретила новинку, которая станет соперником Citroën Ami

Крошечный ситикар Comet EV оснащается 42-сильным электромотором и тяговой батареей ёмкостью 17,3 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке ему хватает на 230 км.

Британская марка MG сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, который в том числе владеет и брендом Wuling (это совместный проект с концерном General Motors). В начале марта текущего года компания анонсировала появление субкомпактной новинки и назвала её имя, а теперь ситикар MG Comet EV рассекречен полностью. Кроме того, «Комета» получила ценник.

На фото: MG Comet EV

MG Comet EV предназначен для индийского рынка. Новинка является «близнецом» китайского субкомпакта Wuling Air и продаваемой в Египте модели Chevrolet Spark EV. У варианта MG такая же головная оптика и фонари с парными элементами, аналогичное оформление нижней части переднего и заднего бамперов с небольшим воздухозаборником спереди и узкими вертикальными светоотражателями сзади.



В списке отличий значатся разве что 12-дюймовые колёсные диски иного дизайна, другой логотип, за которым прячется разъём для зарядки тяговой батареи, а на багажной двери имеется ещё одна эмблема из двух букв, под которой располагается наименование модели. Боковые зеркала, дверные ручки и элементы декора экстерьера остались такими же.



Салон электрического ситикара рассчитан на четырёх седоков. На передней панели находится сдвоенный дисплей, который объединяет в себе пару экранов диагональю 10,25 дюйма. Один из них представляет собой виртуальную «приборку», второй – тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В список оснащения входят пара фронтальных подушек безопасности, антиблокировочная система тормозов, камера заднего вида и датчики парковки.



Если бы субкомпакт MG Comet EV вышел за пределы индийского рынка, он смог бы побороться за клиентов с «крошкой» Citroën Ami. Длина новинки равна 2974 мм (колёсная база – 2010 мм), ширина – 1505 мм, а высота – 1640 мм. Для сравнения, у квадрицикла французской марки габариты скромнее: 2410 х 1390 х 1520 мм соответственно.



На фото: салон MG Comet EV

Comet EV оснащается единственным расположенным на задней оси 42-сильным электромотором (крутящий момент – 149 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 17,3 кВт*ч. По данным производителя, запаса хода на одной зарядке такому ситикару должно хватать на 230 км (расчёт вели по циклу MIDC). Вариант быстрой зарядки для модели не доступен, так что на пополнение аккумулятора от 0 до 100% придётся потратить около семи часов.



Дилеры бренда MG в Индии начнут принимать заказы на Comet EV в ближайшее время. Цена электрокара стартует с отметки 798 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 789 тыс. рублей по текущему курсу.



Напомним, одной из главных премьер марки MG обещает стать электрический двухместный родстер Cyberster, который на минувшей неделе показался на официальных фотографиях. Полноценный дебют пройдёт грядущим летом, а в продаже на европейском рынке новинка появится в середине 2024 года.