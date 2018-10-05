Автомобили, проданные в России, отправили на ремонт, об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Официальный представитель бренда Mini в России, компания «БМВ Русланд Трейдинг», согласовала с Росстандартом программу мероприятий по проведению добровольного отзыва. Под его условия попали 467 экземпляров Countryman, которые были реализованы на территории РФ в период с начала 2017-го по 2018 год.

Причина отзыва – вероятность возгорания, которая возникает при серьёзном ДТП. Дело в том, что у отправляемых на ремонт машин нет защитного кожуха для насоса высокого давления. Удар может вызвать повреждение этого насоса, что повлечёт за собой вытекание топлива. Из-за этого появляется возможность возгорания.

Уполномоченные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» должны известить владельцев Mini Countryman о необходимости записаться к ближайшему официальному дилеру. Перечень VIN-номеров всех машин, попавших под условия отзыва, есть на сайте Росстандарта.

Чтобы решить проблему, специалисты сервиса установят защитный кожух на насос высокого давления. При этом все расходы по проведению ремонтных работ в рамках отзыва официальный представитель бренда Mini в России возьмёт на себя.

В ведомстве подчеркнули, что работы на тех автомобилях, у которых статус «ПТС заблокирован», работники сервиса проведут до передачи машин клиентам.

Летом 2018 года компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывала BMW X3 и Х4 (из-за риска попадания воздуха в тормозную систему), а также BMW 7 series и Mini Countryman (по причине возможной установки бракованного датчика положения коленчатого вала).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что информацию о браке в автомобилях планируют добавить в их электронные ПТС. Сейчас такие паспорта транспортных средств работают в тестовом режиме, переходный период завершится в ноябре 2019 года. Вероятно функцию информирования владельцев о том, что им нужно приехать на сервис, могут возложить на устройства ЭРА-Глонасс. Однако в России далеко не все автомобили оснащены терминалами системы – только относительно новые и ввезённые в страну машины с пробегом.