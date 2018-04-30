MINI работает над новым электрокаром

Британская марка в конце следующего года поставит на конвейер модель MINI E. Портал Колёса.ру уже не раз публиковал новости о том, что BMW Group может превратить MINI в производителя электрокаров, и судя по последним новостям, такая стратегия может быть вполне реализована.

Как сообщает портал Insideev, в следующем году в Китае будут в очередной раз ужесточены экологические стандарты, и это, якобы, стимулирует MINI вывести новую модель на этот рынок.

1 / 2 На фото: MINI Electric Concept 2 / 2 На фото: MINI Electric Concept

Также известно, что местное законодательство не позволяет эффективно экспортировать электрокары на данный рынок, и BMW Group рассматривает возможность тесного сотрудничества с компанией Great Wall Motors. Будет открыто совместное предприятие, и именно его силами будет производиться новая модель.

Какую модель MINI может вывести на китайский рынок? На прошедшем автосалоне во Франкфурте марка представила концепт-кар Electric Concept. Шоукар мог похвастаться аэродинамическими элементами на передних дисках, напечатанных на 3D-принтере, двухцветным кузовом, а его силовая установка обеспечивает запас хода в 400 километров.

1 / 5 На фото: представленный в Нью-Йорке концепт MINI Electric 2 / 5 На фото: представленный в Нью-Йорке концепт MINI Electric 3 / 5 На фото: представленный в Нью-Йорке концепт MINI Electric 4 / 5 На фото: представленный в Нью-Йорке концепт MINI Electric 5 / 5 На фото: представленный в Нью-Йорке концепт MINI Electric

Месяц назад компания представила на автосалоне в Нью-Йорке ещё один электрический концепт, выполненный в стиле классической модели Cooper.

Продажи MINI в Европе идут уверенно: в прошлом году марка реализовала в Европе 215 549 автомобилей, тогда как в 2016 году было продано 208 317 автомобилей. В США марка реализовала в 2017 году 47 102 автомобиля, тогда как годом ранее было продано 52 030 автомобилей.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что MINI в США может превратиться в производителя электрокаров.