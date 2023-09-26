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Минивэн Hyundai H-1 стал богаче перед отставкой

26.09.2023 26 0 0

Таиландское подразделение Хёндэ запустило в продажу «прощальную» версию рамного MPV. Модель предложена с прежним дизелем.

Два года назад компания Hyundai представила семейство Staria — «легковые» фургон и минивэн с «космическим» дизайном. На мировом рынке эти машины вытеснили из гаммы марки рамную модель Hyundai H-1 (она же Starex или Grand Starex). А вот в Таиланде прежний MPV задержался, правда, в последнее время он там был доступен в единственной комплектации Elite NS. Теперь же с H-1 прощается и таиландское отделение, причем «их» вэн перед отставкой получил особую версию под названием Elite FE: последние две буквы расшифровываются как Final Edition.

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«Финальное» исполнение отличилось расширенным списком оборудования: минивэну вернули мультимедийную систему (в версии Elite NS была «магнитола»), при этом Hyundai H-1 отрядили довольно крупный тачскрин – диагональю 9 дюймов. Как и прежде, в арсенале модели также значатся светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, климат-контроль, задний парктроник, система стабилизации и круиз-контроль. В Таиланде Hyundai H-1 сейчас бывает исключительно с 11-местным салоном.

Hyundai H-1 для Таиланда, версия Elite NS: на базе этого исполнения сделан вариант Elite FE
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Hyundai H-1 для Таиланда, версия Elite NS: на базе этого исполнения сделан вариант Elite FE
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Технику реформы не затронули: минивэн оснащен дизелем 2.5 мощностью 175 л.с. (441 Нм), который сочетается с пятиступенчатым автоматом. Привод только задний (в других странах у модели были полноприводные версии).

Объявлено, что «прощальную» комплектацию выпустят лимитированным тиражом, но сколько именно сделают таких машин – не уточняется. В пересчете на наши деньги Hyundai H-1 Elite FE обойдется примерно в 4 миллиона рублей. Кстати, «космическая» Staria в Таиланде тоже присутствует, цена этого вэна там начинается с отметки в 4 808 000 рублей.

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