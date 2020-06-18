Минивэн Kia Carnival кардинально преобразился в новом поколении: теперь «в стиле SUV»

В гамме Kia минивэн Carnival (на некоторых рынках это Sedona) появился в 1998 году, а уходящее третье поколение выпускают с 2014-го. За двадцать с лишним лет по всему миру было реализовано более двух миллионов MPV корейского бренда. Кстати, в 2018-2019 гг. на родине модель и вовсе возглавляла рейтинг продаж Kia (реализовано 76 362 и 63 706 единиц соответственно), но в этом году Carnival не входит даже в первую пятерку: результат января-мая – 14 045 штук, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Снова привлечь покупателей должна помочь смена имиджа.
Пока Kia поделилась лишь одним эскизом Carnival нового поколения. Как отметили в компании, внешний облик «четвертого» вэна выполнен «в стиле SUV». Более того, дизайнеры Kia даже придумали для Carnival новую категорию – в релизе глобального офиса марки ее назвали Grand Utility Vehicle (корейское подразделение ее обозначило как Grand Volume).
Что ж, минивэн четвертой генерации действительно выглядит брутальнее за счет «квадратного» дизайна, хотя «кроссоверного» неокрашенного обвеса что-то не видать. Передок оформили по мотивам последнего Sorento, причем, судя по опубликованным ранее шпионским фото, для Carnival предусмотрено несколько вариантов радиаторной решетки – с вертикальным клиньями, как на эскизе, или с горизонтальными «штрихами». Также, благодаря папарацци, мы знаем, что задние фонари отныне объединены между собой светящейся полоской, а в салоне появилась виртуальная «приборка», которую соединили с большим тачскрином мультимедийной системы. А еще, по неофициальным данным, вэн может обзавестись четырехместной VIP-версией (предшественник в Корее бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместным).
Характеристики нового Carnival в Kia пока не раскрыли. Не исключено, что в основе модели лежит свежая платформа, унифицированная с тем же Sorento. Некоторые корейские СМИ полагают, что на домашнем рынке минивэн предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Вэну также прочат гибридную версию и даже полный привод (актуальная модель исключительно переднеприводная).
В Корее старт продаж нового Kia Carnival намечена на июль, перед этим марка обещала опубликовать еще несколько картинок и поделиться свежими подробностями.
В России предыдущая модель не представлена, но в местном офисе говорят, что компания изучает возможность выхода «четвертого» Carnival на наш рынок.
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Исправлено. Спасибо)
Ну на картинках они все лялечки, а как в натуре выйдут, смотреть не хочется...