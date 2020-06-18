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  • Минивэн Kia Carnival кардинально преобразился в новом поколении: теперь «в стиле SUV»

Минивэн Kia Carnival кардинально преобразился в новом поколении: теперь «в стиле SUV»

18.06.2020 869 3 1

Корейская марка распространила первое изображение вэна четвертой генерации. В плане стиля изменений столько, что дизайнеры даже придумали для модели новую категорию.

 

В гамме Kia минивэн Carnival (на некоторых рынках это Sedona) появился в 1998 году, а уходящее третье поколение выпускают с 2014-го. За двадцать с лишним лет по всему миру было реализовано более двух миллионов MPV корейского бренда. Кстати, в 2018-2019 гг. на родине модель и вовсе возглавляла рейтинг продаж Kia (реализовано 76 362 и 63 706 единиц соответственно), но в этом году Carnival не входит даже в первую пятерку: результат января-мая – 14 045 штук, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Снова привлечь покупателей должна помочь смена имиджа.

Пока Kia поделилась лишь одним эскизом Carnival нового поколения. Как отметили в компании, внешний облик «четвертого» вэна выполнен «в стиле SUV». Более того, дизайнеры Kia даже придумали для Carnival новую категорию – в релизе глобального офиса марки ее назвали Grand Utility Vehicle (корейское подразделение ее обозначило как Grand Volume).

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Что ж, минивэн четвертой генерации действительно выглядит брутальнее за счет «квадратного» дизайна, хотя «кроссоверного» неокрашенного обвеса что-то не видать. Передок оформили по мотивам последнего Sorento, причем, судя по опубликованным ранее шпионским фото, для Carnival предусмотрено несколько вариантов радиаторной решетки – с вертикальным клиньями, как на эскизе, или с горизонтальными «штрихами». Также, благодаря папарацци, мы знаем, что задние фонари отныне объединены между собой светящейся полоской, а в салоне появилась виртуальная «приборка», которую соединили с большим тачскрином мультимедийной системы. А еще, по неофициальным данным, вэн может обзавестись четырехместной VIP-версией (предшественник в Корее бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместным).

Предыдущий Kia Carnival
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Предыдущий Kia Carnival
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Предыдущий Kia Carnival
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Характеристики нового Carnival в Kia пока не раскрыли. Не исключено, что в основе модели лежит свежая платформа, унифицированная с тем же Sorento. Некоторые корейские СМИ полагают, что на домашнем рынке минивэн предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Вэну также прочат гибридную версию и даже полный привод (актуальная модель исключительно переднеприводная).

В Корее старт продаж нового Kia Carnival намечена на июль, перед этим марка обещала опубликовать еще несколько картинок и поделиться свежими подробностями. 

В России предыдущая модель не представлена, но в местном офисе говорят, что компания изучает возможность выхода «четвертого» Carnival на наш рынок.

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3 комментария
18.06.2020 11:07
Андрей Пилипенко
18.06.2020 11:24
Андрей Говоров

Исправлено. Спасибо)

1
18.06.2020 19:24
RFR 17

Ну на картинках они все лялечки, а как в натуре выйдут, смотреть не хочется...

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