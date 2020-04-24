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  • Kia готовит к премьере новый Carnival. Минивэн может получить четырехместную версию

Kia готовит к премьере новый Carnival. Минивэн может получить четырехместную версию

24.04.2020 4584 0 0

Новый однообъемник корейской марки должен поступить в продажу уже в этом году. Минивэн кардинально преобразился как снаружи, так и внутри, будут изменения и в плане техники.

 

Вэн Kia Carnival (он же Sedona на некоторых рынках) актуального, третьего, поколения дебютировал еще в 2014-м, последний более-менее серьезный рестайлинг он пережил два года назад. А в июле в Корее должны представить модель новой генерации, если, конечно, этим планам не помешает пандемия коронавируса COVID-19. Так вот «четвертый» MPV значительно отличается от предшественника.

Новый Kia Carnival. Фото: Bobaedream

Тестовые прототипы нового Carnival уже не раз попадались в объективы камер фотошпионов: вэн выглядит брутальнее за счет «квадратного» дизайна, задние фонари объединены между собой светящейся полоской, а корпуса наружных зеркал теперь крепятся на отдельных ножках. Габариты новинки пока неизвестны. Длина «третьего» минивэна составляет 5115 мм, колесная база – 3060 мм.

Внутри появилась виртуальная «приборка», которую соединили с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. А еще, как сообщают корейские СМИ со ссылкой на представителя Kia, новый Carnival может получить четырехместный салон: мол, такая модификация будет востребована у бизнесменов. Предшественник в Корее бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместным, причем самой дорогой там является версия на семерых – она носит приставку Limousine.

Новый Kia Carnival. Фото: Bobaedream

Корейские медиа также отмечают, что на родине марки после покупки Carnival зачастую отдают тюнинговым ателье, чтобы переделать его в четырехместный. То есть спрос на такой вариант действительно есть. Кстати, четырехместные версии имеются у минивэнов Buick GL8 и Lexus LM, правда, в Корее их не продают.

Нынешний Kia Carnival, версия для Кореи
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Нынешний Kia Carnival, версия для Кореи
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Нынешний Kia Carnival, версия для Кореи
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Нынешний Kia Carnival, версия для Кореи
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Нынешний Kia Carnival, версия для Кореи
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Предполагается, что на домашнем рынке новый Kia Carnival предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на последнем Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Кроме того, минивэн может обзавестись гибридной версией и даже полным приводом (актуальная модель исключительно переднеприводная).

В России минивэн Kia не представлен, привозить Carnival в РФ марка не планирует.

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