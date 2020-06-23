Первое поколение большого минивэна Kia появилось в 1998 году. На большинстве рынков, в том числе на российском, он известен как Carnival, а в Великобритании и Северной Америке – как Sedona. Вторая генерация модели увидела свет в 2006 году, ну и третья, выпускающаяся по сей день, дебютировала в 2014-м. Как видим, жизненный цикл модели обычно составлял 8 лет, однако третье поколение продержится только шесть, ведь уже в этом году её сменит новый автомобиль. Представители компании Kia сообщили, что внешность будущего минивэна будет выполнена «в стиле SUV» и опубликовали его первый скетч. Из него, правда, не видно каких-то существенных отличий в плане пропорций от нынешней модели, разве что передняя часть будет сделана более массивной и высокой, а капот более горизонтальным. Решётка радиатора, объединённая с фарами, сделана в стиле новых Sorento и Seltos, при этом у неё оригинальное решение изогнутой нижней окантовки.

Одно из самых заметных отличий от нынешнего Carnival/Sedona – чёрные стойки лобового стекла, аналогичные моделям Land Rover и тому же Seltos. Зеркала теперь будут располагаться на ножках, немного изменится форма бокового остекления, в целом боковины кузова станут более строгими по дизайну. Возможно, «стиль SUV» будет проявляться в накладках из неокрашенного пластика на колёсные арки, пороги и бампера, именно такой вариант изображён на наших рендерах. Пока есть только рисунок передней части, относительно задней можно судить только по шпионским фотографиям, на которых она скрыта под толстым слоем камуфляжа. Сквозь него проглядываются только узкие горизонтальные фонари, объединённые светодиодной полоской, и высоко расположенная ниша номерного знака.

Подробностей о технической части будущего минивэна пока нет, есть вероятность, что он будет построен на новой платформе, унифицированной с кроссовером Sorento последнего поколения. Carnival/Sedona может получить новый бензиновый турбомотор 2.5 семейства Smartstream (на Sorento он развивает мощность в 281 л.с.), который заменит атмосферный 280-сильный V6 3.3, а также модернизированный турбодизель объёмом 2,2 литра. Также ожидается гибридная версия и полный привод, в то время как нынешний минивэн предлагается только с передним приводом.

Нынешний минивэн Kia Carnival/Sedona 1 / 2 Нынешний минивэн Kia Carnival/Sedona 2 / 2

Премьера новинки состоится уже в ближайшие месяцы.

Сегодня в России минивэн Kia нынешнего поколения не представлен, однако компания изучает вероятность появления у нас новой модели. Между тем, пару недель назад стали известны подробности о новом седане Kia K5 (в прошлом Optima) для России.