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Минивэн Toyota Innova в новом поколении лишился рамы и дизеля, но обрёл гибридную версию

21.11.2022 305 0 2

Модель переехала на новую платформу, подросла и похорошела. Кроме того, расширен список доступного оборудования.

 

Вэн Innova в гамме Тойоты появился в 2004 году, во второе поколение он перешел в 2015-м (рестайлинг провели в 2020-м). Модель адресована Юго-Восточной Азии, Индии, странам Африки и Ближнего Востока. MPV прежних двух генераций являются родственниками пикапа Toyota Hilux и внедорожника Fortuner, то есть предыдущие Innova тоже имеют рамную конструкцию и задний привод, а в их моторную гамму входят дизели. Однако представленный сегодня в Индонезии «третий» минивэн устроен совсем иначе. К слову, индонезийский вариант прежде носил приставку Kijang, теперь же у него еще более вычурное имя: Toyota Kijang Innova Zenix.

Предыдущая Toyota Innova (после рестайлинга)
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Предыдущая Toyota Innova (после рестайлинга)
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Предыдущая Toyota Innova (после рестайлинга)
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Итак, в третьем поколении вэн лишился рамы и заднего привода – модель базируется на легковой переднеприводной платформе GA-C, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture; «тележка» CA-C также лежит в основе, например, нынешних Короллы и минивэнов Noah/Voxy). Двигатель расположен поперечно, а не продольно, спереди вместо двойных поперечных рычагов теперь стойки McPherson, вместо заднего моста – полузависимая подвеска. Кроме того, у новинки задние дисковые тормоза вместо барабанных.

Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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По сравнению с предыдущей моделью колесная база стала больше сразу на 100 мм – теперь 2850 мм. На 20 мм также увеличены длина и ширина, показатели «третьего» MPV – 4755 и 1850 мм соответственно. И лишь высота не изменилась (1795 мм). Паспортный дорожный просвет новой Toyota Innova – 185 мм.

Новая Toyota Kijang Innova Zenix

Минивэн сохранил трапециевидную радиаторную решетку и распашные задние двери. При этом Innova достались более агрессивные бамперы, рельефный капот и «изломанные» фары, а у новых задних фонарей отсутствуют «клыки». В целом же внешне модель отныне больше похожа на вполне себе традиционный кроссовер, чем на MPV.

Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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В салоне – новые передняя панель, центральная консоль и руль, плюс «парящий» тачскрин мультимедийной системы. Как и прежде, Innova доступна в восьми- или семиместном исполнении, причем в последнем случае отдельные капитанские кресла второго ряда теперь могут иметь выдвижные подставки для ног. «В базе» индонезийский вэн имеет пару подушек безопасности, мультимедиа, парктроник и камеру заднего вида. Дорогим версиям положены шесть «эйрбэгов», климат-контроль, отдельные планшеты для седоков второго ряда, кондиционер для задних пассажиров, панорамная крыша и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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Новая Toyota Kijang Innova Zenix
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В Индонезии на смену бензиновому мотору 1TR-FE 2.0 (139 л.с.) пришел двухлитровый же атмосферный движок M20A-FKS семейства Dynamic Force. Новый двигатель работает по циклу Аткинсона и выдает 174 л.с., а вместо 5МКП и 6АКП теперь вариатор. Дизель 2GD-FTV 2.4 (149 л.с.) отправлен в отставку, зато Toyota Innova обрела гибридную версию. Такой минивэн оснащен тем же бензиновым «атмосферником» M20A-FKS 2.0, электромотором и электромеханическим вариатором, совокупная отдача – 186 л.с. К слову, только у гибридной Innova (белая машина на фото) есть диодные полоски ходовых огней и 7-дюймовый экран в «приборке».

Новая Toyota Kijang Innova Zenix

Для Индонезии вэн все так же производят локально. Цена чисто бензиновой новой Kijang Innova Zenix – от 26 600 долларов, гибрид обойдется минимум в 29 150 долларов.

Следующей страной, где появится минивэн нового поколения, станет Индия: там премьеру ждут 25 ноября, причем индийская модель будет носить приставку Hycross.

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