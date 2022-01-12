За шведской компанией давно закрепился имидж производителя семейных автомобилей, при этом она никогда не выпускала самый семейный из всех вариантов кузова – минивэн. Мы решили восполнить этот пробел и представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль сегодня.

В последние пару десятилетий модельный ряд Volvo существенно расширился, и основной прирост, как и у многих других марок, произошёл за счёт кроссоверов. Первым из них стал XC90, первое поколение которого было представлено в 2002 году на Детройтском автосалоне. Через 6 лет к нему присоединился более компактный XC60, а ещё через 9 лет на рынок вышел самый маленький паркетник с индексом XC40. Вместе с этим периодически появлялись слухи о том, что шведский бренд занимается разработкой первого в своей истории минивэна, однако до сих пор такой модели не представили. Вероятно, в компании предполагают, что минивэн оттянет часть покупателей от кроссовера XC90, однако другим брендам это не мешает делать новые модели в этом сегменте, один из самых ярких примеров последнего времени – Kia Carnival. Да и Вольво автомобиль с подобным типом кузова пришёлся бы как нельзя кстати, учитывая семейный имидж.

Рендер минивэна Volvo

Однако вероятность появления такого автомобиля в модельной гамме остаётся, учитывая недавний концепт Volvo Concept Recharge, который показали в июне прошлого года. Именно от него были взяты некоторые элементы для наших рендеров, среди них – узкие фары с характерными светодиодными элементами, а также узкие L-образные фонари, расположенные вдоль задних стоек кузова. В остальном облик выполнен в стиле нынешней модельной гаммы бренда.

Рендер минивэна Volvo

Если бы такой автомобиль выпускался сегодня, он наверняка был бы построен на платформе SPA (Scalable Product Architecture), которая дебютировала в 2014 году вместе со вторым поколением флагманского кроссовера XC90. С тех пор все новые модели Вольво были сделаны именно на ней. Ещё одна особенность шведских новинок, которая досталась бы и минивэну – 4-хцилиндровые моторы различной мощности, как бензиновые, так и дизельные.

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Наиболее близкая к представленному на рендерах минивэну модель Вольво – флагманский кроссовер XC90. Сегодня в России он предлагается с тремя вариантами моторов, самым доступным из которых является бензиновый 249-сильный 2.0 В5 – от 5 580 000 рублей. Двухлитровый дизель мощностью 235 л.с. обойдётся немного дороже – от 6 009 000 рублей. Самый же дорогой и мощный вариант Т8 оснащается силовой установкой, состоящей из 2-литрового бензинового двигателя и электромотора, общая отдача составляет 407 л.с., минимальный ценник – 7 546 000 рублей. Все модификации комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Кстати, на днях стало известно, что компания Volvo оставит в своём модельном ряду седаны и универсалы.