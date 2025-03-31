Минпромторг РФ обновил список моделей, облагаемых налогом на роскошь

В опубликованном на официальном сайте ведомства списке числится 555 моделей, в него вошли в том числе дорогостоящие «китайцы».

Сумма транспортного налога в России рассчитывается раз в год согласно формуле, которая учитывает число месяцев владения автомобилем, мощность двигателя и налоговую ставку, которая отличается в зависимости от региона. При этом имеется отдельная категория автомобилей, которые входят в категорию «роскошных». Соответствующий список раз в год, весной, обновляет Министерство промышленности и торговли РФ.

На фото: Li L9

Норма применяется с 2014 года: владельцы моделей, входящих в список, должны платить повышенный налог. Причём изначально ценовой порог был установлен на отметке 3 млн рублей, но в 2022 году его решили повысить до 10 млн рублей, так как цены на машины в РФ значительно выросли и в результате модели, традиционно входящие в средний сегмент, оказались в «роскошном» перечне.

Минпромторг в очередной раз обновил список моделей, облагаемых налогом на роскошь. В 2025 году в перечень в общей сложности вошли 555 моделей, список разделён на две части, первая включает в себя 303 модели со средним рыночным ценником от 10 до 15 млн рублей включительно, ещё одно условие – с момента их выпуска должно пройти не более десяти лет. Вторая часть насчитывает 252 модели, стоимостью от 15 млн рублей и выше, а их возраст не должен превышать 20 лет.

На фото: Zeekr 009

В первую часть перечня в 2025 году вошли автомобили брендов Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz и Porsche, а также дорогостоящие модели китайских марок Aito (M9), HiPhi (Z), Hongqi (E-HS9 и H9), LiXiang / Li Auto (L9), Tank (700), Voyah (Dream) и Zeekr (009).

Вторая часть списка, подготовленного Минпромторгом РФ, включает в себя модели Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Lotus (входит в состав холдинга Geely), Maserati, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce. Из «китайцев» в люксовую часть перечня оказались включены BYD (Yangwang U8), Hongqi (H9+) и принадлежащий Dongfeng бренд M-Hero (917).

На фото: M-Hero 917

Отметим, в списке ведомства учитываются как машины, поставляемые в страну официально, так и те, которые идут в РФ по легализованной в 2022-м схеме параллельного импорта. В дальнейшем этот перечень, очевидно, продолжит пополняться в том числе и за счёт «поднебесных» новинок.

Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлой недели, лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, запустил на домашнем рынке продажи своей третьей модели, роль которой исполняет представительский седан U7 с 1306-сильной четырёхмоторной силовой установкой (она может быть дополнена 2,0-литровым оппозитным бензиновым двигателем в качестве бортового генератора).