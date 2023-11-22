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Мировые продажи OMODA превысили 130 000 автомобилей

22.11.2023 61 0 0

По итогам десяти месяцев 2023 года совокупный объем продаж автомобилей OMODA превысил 130 000 единиц. Бренд, успешно сохраняя устойчивую динамику роста, реализовал в октябре 12 842 автомобиля. Занимая лидирующие позиции в сегменте SUV, OMODA планомерно формирует будущее автомобильной моды.

OMODA выгодно выделяется среди конкурентов благодаря выразительному дизайну и передовым технологиям, что было подтверждено многочисленными международными наградами. Так, 31 октября известной малайзийской организацией Star Media Group была проведена церемония вручения награды «Выбор редакции Star CarSifu», которая присуждается за весомый вклад в автомобильную промышленность. Фастбэк-кроссовер OMODA С5 получил награду в категории «Лучший среднеразмерный кроссовер/внедорожник». Данная победа подчеркивает отличную репутацию марки, которая, помимо прочего, была подтверждена исследованиями организации J.D. Power China, занимающейся оценкой качества новой автомобильной продукции. 

В России модель OMODA C5 была признана лучшим компактным внедорожником по итогам народного голосования ежегодной национальной премии «Автомобиль года», а также победила в номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» и завоевала титул Car of the Year 2023, по мнению экспертного жюри авторитетной премии «ТОП-5 АВТО».

В последнее время автомобили OMODA все активнее продаются в странах азиатского региона, таких как Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Таким образом, OMODA предоставляет своей аудитории из Юго-Восточной Азии возможность приобщиться к путешествиям на качественно новом уровне технологичности и комфорта. Глобальное положение марки в соответствии с прилагаемыми усилиями становится все более устойчивым: OMODA запускает продажи на 15 рынках по всему миру. К концу этого года количество рынков увеличится до 25.

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