Новинки ×

Mitsubishi ASX следующего поколения: новые изображения

08.06.2023 105 0 0

В конце прошлого месяца японская компания распространила первые официальные тизеры грядущего серийного кроссовера. Пользуясь ими, а также имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Имя модели пока официально не объявлено, компания называет его Compact SUV. Есть вероятность, что новый паркетник станет преемником весьма популярного в России компактного кроссовера ASX, который выпускался в единственном поколении с 2010 года с несколькими рестайлингами (не считая представленного в начале этого года кроссовера для Европы, который по сути является клоном Renault Captur).

Рендер нового кроссовера Mitsubishi

Судя по шпионским фотографиям и тизеру передней части, новинка представляет из себя серийную версию концепта Mitsubishi XFC, продемонстрированного в октябре прошлого года. Кроссовер получит практически такой же кузов с некоторыми отличиями в деталях. Так, появятся немного изменённые фары, решётка радиатора и бампер с дополнительным воздуховодом. Кроссовер избавится от декоративных элементов на передних крыльях и получит классические дверные ручки и наружные зеркала. Что же касается задней части, то здесь также слегка изменят задний бампер и фонари, а на заднем окне установят стеклоочиститель. Учитывая дизайнерское решение крыши, автомобиль наверняка получит опцию с двухцветной окраской кузова – мы представили один из вариантов с ярко-рыжим цветом, доступным для ASX первого поколения.

Рендер нового кроссовера Mitsubishi

Изображений интерьера пока не было, за исключением тизеров, на которых изображены динамики аудиосистемы Yamaha. О технической части подтверждённой информации также нет, однако ожидается, что кроссовер получит 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с четырьмя цилиндрами. Вполне вероятно и появление гибридных модификаций. Кстати, предыдущий ASX предлагался в России только с «атмосферниками» — 1.6 (117 л.с.) либо 2.0 (150 л.с.), причём второй вариант комплектовался полным приводом.

Mitsubishi ASX первого поколения
1 / 3
Mitsubishi ASX первого поколения
2 / 3
Mitsubishi ASX первого поколения
3 / 3

Премьера новинки состоится уже этим летом.

Между тем, две недели назад мы рассказывали об опыте владения купе Mitsubishi Eclipse II.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Mitsubishi Mitsubishi ASX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Законы Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года Мы подробно рассказывали, что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и... 3793 0 3 05.06.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Audi A6 IV (C7) Прав ли Джереми Кларксон, считавший Audi слишком правильными в плане управляемости, а потому скучными? Справедливо ли бытующее мнение, что после пробега в 150 тысяч километров Audi превращае... 4763 30 0 04.06.2023
Статьи / Авто с пробегом Mazda CX-5 I с пробегом: сделайте антикор и берегите лобовое стекло Mazda CX-5 образца 2011 года заменила у нас сразу два кроссовера: и не очень популярный CX-7, и еще более диковинный на наших дорогах компактный Tribute. Тем удивительнее, что CX-5 оказалась... 2755 15 1 31.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 14726 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8850 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7285 1 1355 03.03.2023
Change privacy settings