В конце прошлого месяца японская компания распространила первые официальные тизеры грядущего серийного кроссовера. Пользуясь ими, а также имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Имя модели пока официально не объявлено, компания называет его Compact SUV. Есть вероятность, что новый паркетник станет преемником весьма популярного в России компактного кроссовера ASX, который выпускался в единственном поколении с 2010 года с несколькими рестайлингами (не считая представленного в начале этого года кроссовера для Европы, который по сути является клоном Renault Captur).

Рендер нового кроссовера Mitsubishi

Судя по шпионским фотографиям и тизеру передней части, новинка представляет из себя серийную версию концепта Mitsubishi XFC, продемонстрированного в октябре прошлого года. Кроссовер получит практически такой же кузов с некоторыми отличиями в деталях. Так, появятся немного изменённые фары, решётка радиатора и бампер с дополнительным воздуховодом. Кроссовер избавится от декоративных элементов на передних крыльях и получит классические дверные ручки и наружные зеркала. Что же касается задней части, то здесь также слегка изменят задний бампер и фонари, а на заднем окне установят стеклоочиститель. Учитывая дизайнерское решение крыши, автомобиль наверняка получит опцию с двухцветной окраской кузова – мы представили один из вариантов с ярко-рыжим цветом, доступным для ASX первого поколения.

Рендер нового кроссовера Mitsubishi

Изображений интерьера пока не было, за исключением тизеров, на которых изображены динамики аудиосистемы Yamaha. О технической части подтверждённой информации также нет, однако ожидается, что кроссовер получит 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с четырьмя цилиндрами. Вполне вероятно и появление гибридных модификаций. Кстати, предыдущий ASX предлагался в России только с «атмосферниками» — 1.6 (117 л.с.) либо 2.0 (150 л.с.), причём второй вариант комплектовался полным приводом.

Mitsubishi ASX первого поколения 1 / 3 Mitsubishi ASX первого поколения 2 / 3 Mitsubishi ASX первого поколения 3 / 3

Премьера новинки состоится уже этим летом.

Между тем, две недели назад мы рассказывали об опыте владения купе Mitsubishi Eclipse II.