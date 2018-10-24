Mitsubishi Delica: рестайлинг вместо новой модели

В Сети появились снимки обновлённого кроссвэна Mitsubishi Delica пятого поколения, который выпускается с 2007 года. Новую модель, анонсированную в прошлом году, похоже, ждать не стоит.

В России Delica широко известна в узких кругах любителей оффроудной техники – полноприводный минивэн четвёртого поколения, созданный на узлах и агрегатах внедорожника Mitsubishi Pajero, до сих встречается на наших дорогах, и владельцы таких машин жалуются, что менять их не на что. Нынешняя Delica D:5, дебютировавшая в 2007 году, построена на базе кроссовера Outlander и по внедорожным качествам серьёзно уступает своему легендарному предшественнику. Без существенных изменений Delica D:5 продержалась на конвейере 11 лет и сейчас предлагается исключительно в Японии, причём как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнениях.

Летом прошлого года японские СМИ распространили изображения якобы новой Делики, которая представляет собой глубокую модернизацию автомобиля пятого поколения и имеет оригинальный кузов. Сообщалось также, что переднеприводных модификациый больше не будет – только 4WD!

1 / 3 Прошлогодние изображения кроссвэна Mitsubishi Delica нового поколения 2 / 3 Прошлогодние изображения кроссвэна Mitsubishi Delica нового поколения 3 / 3 Прошлогодние изображения кроссвэна Mitsubishi Delica нового поколения

На этой неделе выяснилось, что новое поколение отменяется, во всяком случае, пока: в Сеть утекли сканы с фирменного буклета обновлённой Делики пятого поколения. Несмотря на плохое качество этих «тизеров», оценить масштаб внешних эволюций вполне можно. Delica D:5 получит передок в духе концепта GT-PHEV, показанного два года назад на Парижском автосалоне. «Двухэтажные» фары выглядят, прямо скажем, специфически, но именно они делают Делику менее похожей на Лады, чем другие современные модели Mitsubishi. Кроме того, Х-образный стиль, который у Mitsubishi называется Dynamic Shield, теперь не подчёркнут хромированными «загогулинами», и это тоже выгодно выделяет обновлённый кроссвэн от собратьев по марке.

О технической начинке достоверных сведений пока нет. По слухам, рестайлинговый кроссвэн получит 2,3-литровый турбодизель мощностью 170 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, тогда как сейчас дизель того же объема выдает 148 л.с., а кроме него дорестайлинговую Делику можно купить с атмосферными бензиновыми моторами – 2.0 (150 л.с.) в версии 2WD и 2.4 (170 л.с.) в версии 4WD.

Официальная премьера обновлённой Делики, судя по всему, состоится в ближайшее время, так как, по данным японских СМИ, кроссвэны с зачехленными передками уже отгружают местным дилерам.

Что до нового поколения, то оно если и появится, то уже, скорее всего, на «тележке» Renault-Nissan. Напомним, что «три бриллианта» с 2016 года входят в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, и с тех пор все новые модели Mitsubishi рассматриваются через призму общекорпоративной эффективности, то есть оригинального «железа» в них будет всё меньше и меньше, так что остаётся отрываться только на дизайне.