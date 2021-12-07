Новинки ×
  • Mitsubishi готовится к выходу нового ASX: первое изображение кроссовера следующего поколения

Mitsubishi готовится к выходу нового ASX: первое изображение кроссовера следующего поколения

07.12.2021 1213 0 0

Ожидается, что в ходе смены генерации модель японской марки перейдёт в сегмент B-SUV. Дебют новинки запланирован на 2023 год.

 

Mitsubishi выпускает кроссовер ASX с 2010 года: за прошедшие годы он пережил уже четыре рестайлинга (последний – в 2019-ом), хотя смена поколения «напрашивалась» ещё в 2016 году. Однако это время оказалось богатым на различные значимые события, в частности, речь идёт о присоединении Mitsubishi к альянсу Renault-Nissan. Как мы отмечали ранее, это ожидаемо повлекло за собой пересмотр планов по обновлению модельного ряда, а в 2018 году ситуация усложнилась из-за обострившихся отношений в альянсе после ареста Карлоса Гона. В начале прошлого года компании выработали новую стратегию, согласно которой бренд с логотипом в виде трёх бриллиантов останется в Европе, но продавать будет «перелицованные» модели Renault.

На фото: актуальный кроссовер Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал на прошлой неделе, производство Mitsubishi ASX для Европы было завершено ещё в 2020 году. Сейчас модель уже пропала с большинства европейских сайтов: пока что старосветские дилеры продолжают распродавать остатки. Так, по данным сайта Carsalesbase, в 2020 году клиенты купили 17 983 кроссовера, а с января по октябрь 2021-го (более свежих данных пока нет) модель разошлась тиражом в 5722 шт.

Официальной информации о том, каким окажется кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения, пока нет. По предварительным данным, в его роли выступит «перелицованный» субкомпактный паркетник Renault Captur, который получит оформление под узнаваемый фирменный стиль японской марки и, конечно же, соответствующую эмблему. Как утверждают в motor.es, таким образом в ходе смены генерации ASX перейдёт из сегмента C-SUV в B-SUV. Автомобиль нового поколения появится на рынке в 2023 году, более точного срока запуска пока нет.

Рендер Mitsubishi ASX нового поколения

Как именно будет выглядеть новинка, в компании пока не сообщают. Дизайнер испанского издания решил представить свой вариант внешности будущего маленького кроссовера: он опирался на актуальное оформление передней части Mitsubishi Outlander, а силуэт «позаимствовал» у нынешнего Renault Captur.

Судя по рендеру, у нового паркетника светодиодные фары очень узкой формы, слегка наклонённые в сторону радиаторной решётки, будут дополнены световыми блоками, состоящими из трёх горизонтальных «штрихов» (они размещены по краям переднего бампера). Кроме того, у модели останется узнаваемый «икс-фейс», который создаётся за счёт серебристых вставок, обрамляющих элементы головной оптики.

На фото: салон актуального кроссовера Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

По предварительным данным, Mitsubishi ASX нового поколения оснастят гибридной установкой Renault E-Tech. Кроме того, в линейке будут и бензиновые версии модели. Полноприводных версий ждать не стоит: вне зависимости от «начинки», привод, вероятно, будет только передним. Отметим, нынешний ASX продаётся в Европе с 2,0-литровым 150-сильным мотором, который идёт в паре с вариатором и имеет полный привод.

В России модель японской марки сейчас представлена: она вернулась к нам после перерыва осенью 2017 года. По итогам первых трёх кварталов 2021 года дилеры реализовали в РФ 3080 экземпляров (на 72,7% больше, чем годом ранее). На сегодняшний день этот автомобиль второй по популярности у бренда после кроссовера Outlander.

кроссовер авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi ASX Renault

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Дороже новой, но за что такие деньги: стоит ли покупать Toyota Camry VII XV50 за 2 миллиона Мы много раз пытались этого избежать, предлагая вам взглянуть в сторону Ford Mondeo, Chrysler 300C,  Chevrolet Malibu, Volvo S60, Opel Insignia и других по-своему интересных машин. Но кого... 2317 5 0 07.12.2021
Статьи / Бизнес Можно ли раз и навсегда решить проблему топливных махинаций? Добиться такого результата возможно. Как это сделать – своим опытом делится Станислав Емельянов, управляющий партнер компании MONTRANS, которой как раз-таки и удалось полностью решить вопрос... 343 0 1 07.12.2021
Статьи / Популярные вопросы Повредил, закрасил, загрязнил, помешал: большой штраф за нарушение ПДД, о котором не помнят Что приходит вам в голову при словосочетании «нарушение ПДД»? Обычно самое популярное: превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение сплошной линии разметки, езда в нетрезвом... 586 0 0 06.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17804 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16682 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15489 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings