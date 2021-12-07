Mitsubishi готовится к выходу нового ASX: первое изображение кроссовера следующего поколения

Mitsubishi выпускает кроссовер ASX с 2010 года: за прошедшие годы он пережил уже четыре рестайлинга (последний – в 2019-ом), хотя смена поколения «напрашивалась» ещё в 2016 году. Однако это время оказалось богатым на различные значимые события, в частности, речь идёт о присоединении Mitsubishi к альянсу Renault-Nissan. Как мы отмечали ранее, это ожидаемо повлекло за собой пересмотр планов по обновлению модельного ряда, а в 2018 году ситуация усложнилась из-за обострившихся отношений в альянсе после ареста Карлоса Гона. В начале прошлого года компании выработали новую стратегию, согласно которой бренд с логотипом в виде трёх бриллиантов останется в Европе, но продавать будет «перелицованные» модели Renault.



На фото: актуальный кроссовер Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал на прошлой неделе, производство Mitsubishi ASX для Европы было завершено ещё в 2020 году. Сейчас модель уже пропала с большинства европейских сайтов: пока что старосветские дилеры продолжают распродавать остатки. Так, по данным сайта Carsalesbase, в 2020 году клиенты купили 17 983 кроссовера, а с января по октябрь 2021-го (более свежих данных пока нет) модель разошлась тиражом в 5722 шт.



Официальной информации о том, каким окажется кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения, пока нет. По предварительным данным, в его роли выступит «перелицованный» субкомпактный паркетник Renault Captur, который получит оформление под узнаваемый фирменный стиль японской марки и, конечно же, соответствующую эмблему. Как утверждают в motor.es, таким образом в ходе смены генерации ASX перейдёт из сегмента C-SUV в B-SUV. Автомобиль нового поколения появится на рынке в 2023 году, более точного срока запуска пока нет.



Рендер Mitsubishi ASX нового поколения

Как именно будет выглядеть новинка, в компании пока не сообщают. Дизайнер испанского издания решил представить свой вариант внешности будущего маленького кроссовера: он опирался на актуальное оформление передней части Mitsubishi Outlander, а силуэт «позаимствовал» у нынешнего Renault Captur.

Судя по рендеру, у нового паркетника светодиодные фары очень узкой формы, слегка наклонённые в сторону радиаторной решётки, будут дополнены световыми блоками, состоящими из трёх горизонтальных «штрихов» (они размещены по краям переднего бампера). Кроме того, у модели останется узнаваемый «икс-фейс», который создаётся за счёт серебристых вставок, обрамляющих элементы головной оптики.



На фото: салон актуального кроссовера Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

По предварительным данным, Mitsubishi ASX нового поколения оснастят гибридной установкой Renault E-Tech. Кроме того, в линейке будут и бензиновые версии модели. Полноприводных версий ждать не стоит: вне зависимости от «начинки», привод, вероятно, будет только передним. Отметим, нынешний ASX продаётся в Европе с 2,0-литровым 150-сильным мотором, который идёт в паре с вариатором и имеет полный привод.

В России модель японской марки сейчас представлена: она вернулась к нам после перерыва осенью 2017 года. По итогам первых трёх кварталов 2021 года дилеры реализовали в РФ 3080 экземпляров (на 72,7% больше, чем годом ранее). На сегодняшний день этот автомобиль второй по популярности у бренда после кроссовера Outlander.

