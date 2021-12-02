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  • Mitsubishi ASX: текущее поколение сходит со сцены, новое — в 2023 году

Mitsubishi ASX: текущее поколение сходит со сцены, новое — в 2023 году

02.12.2021 832 0 1

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX выпускается с 2010 года и успел пережить четыре рестайлинга. Долгожданный преемник может оказаться клоном модели Renault.

 

Затянувшаяся рыночная карьера ASX — следствие больших изменений в Mitsubishi Motors. В 2016 году, когда модель уже по-хорошему надо было менять, компания вошла в альянс с Nissan и Renault, что заставило её пересмотреть планы по обновлению модельного ряда с поправкой на имеющиеся у партнёров платформы и общую экономическую выгоду. В 2018 году от управления альянсом со скандалом и арестом отстранили Карлоса Гона, после чего Nissan и Renault рассорились и совместные разработки забуксовали на год-полтора. После примирения в начале 2020 года члены альянса договорились о новом, региональном распределении ролей, причём сначала предполагалась, что Mitsubishi потихоньку свернёт свою деятельность в Европе, а потом было решено, что «три бриллианта» Старому Свету всё-таки нужны, но налепят их на модели Renault — дескать, это наиболее эффективное бизнес-решение.

Актуальный Mitsubishi ASX для российского рынка

Mitsubishi ASX между тем на фоне всех этих пертурбаций продолжал продаваться. В начале 2019 года ему в четвёртый раз перекроили внешность, а китайский ASX осенью того же года получил ещё и новый интерьер (глобальной версии он не достался). В Россию ASX после четвёртого рестайлинга прикатил весной 2020 года в разгар ковидной депрессии — тогда за весь год, по данным АЕБ, было реализовано 2658 экземпляров. За первые три квартала этого года ASX разошёлся в нашей стране тиражом 3080 шт. — хороший результат для немолодой и нелокализованной модели.

Актуальный Mitsubishi ASX для российского рынка

У китайского Mitsubishi ASX продажи падают четвёртый год подряд — уникальный салон не помог. За первые три квартала этого года продажи кроссовера в Поднебесной, по данным ресурса CarSalesBase, составили 4817 шт., на 24% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Лучше всего у Mitsubishi ASX дела идут в США, где он известен под именем Outlander Sport: с января по сентябрь продано 23 983 шт. (+43%), а вот с большинства европейских сайтов Mitsubishi модель уже исчезла (в 2020 году было продано 17 983 шт.). Одними из последних пропажу ASX из ассортимента обнаружили чешские клиенты Mitsubishi. Журнал Auto.cz поинтересовался у пиар-менеджера чешского представительства Mitsubishi Марека Водичка, куда подевался ASX, и тот ответил, что, оказывается, производство этой модели для Европы завершилось ещё в прошлом году и всё это время дилеры распродавали складской запас. Сейчас все хранящиеся там машины разобраны, так что и с официального сайта модель убрали.

Актуальный Mitsubishi ASX для российского рынка

Вместе с тем чешский представитель японской марки заявил, что в начале 2023 года Mitsubishi будет готова предложить совершенно новый ASX, но, разумеется, не стал сообщать подробности. Наши европейские коллеги полагают, что, скорее всего, под именем ASX с 2023 года будет продаваться перелицованный субкомпактный кроссовер Renault Captur — эта гипотеза вполне согласуется с последними официальными вводными по стратегии развития Mitsubishi в Европе. Не исключено впрочем, что новый ASX окажется клоном более крупного кроссовера Kadjar нового поколения, шпионские снимки которого мы публиковали в ноябре. Однако глобальные перспективы такого бэдж-инжинирингового продукта представляются весьма туманными. В России европейские Renault с лицом Mitsubishi вряд ли найдут понимание и признание.

Актуальный Mitsubishi ASX для российского рынка

Любопытно, что по данным регистраций, которые нам предоставил «Автостат», за первые три квартала этого года на учёт в РФ встали 2958 кроссоверов ASX, из них 1746 текущего, то есть 2021 года выпуска, а это значит, что для нашего рынка выпуск продолжается и в теории может продолжаться даже после смены поколений в Европе.

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