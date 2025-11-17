Mitsubishi собирается совсем скоро вернуться на британский рынок

Продукция японского бренда Mitsubishi покинула автомобильный рынок Великобритании в 2021 году, однако в относительно скором времени должна вернуться. Продавать машины этой марки планирует International Motors Ltd – это компания, которая представляет собой одного из крупнейших импортеров и дистрибьюторов транспортных средств в стране.

Тизер, посвящённый возращению Mitsubishi на рынок Великобритании

Как рассказали в компании, возвращение продукции Mitsubishi намечено на лето 2026 года, более конкретная дата станет известна позднее. На сегодняшний день у марки в Великобритании уже есть собственный официальный сайт, правда, информации о перезапуске продаж на нём пока немного. Отметим, International Motors также занимается продажами в Соединённом Королевстве автомобилей Xpeng, Great Wall Motor, Isuzu, и Subaru.

Известно, что в дополнение к существующей сети, которая включает в себя примерно 100 сервисных центров Mitsubishi на территории Великобритании, появятся новые дилерские центры, где будет осуществляться в том числе продажа продукции японской марки.

На фото: Mitsubishi Eclipse Cross второго поколения

Пока что неизвестно, какие именно модели Mitsubishi в следующем году выйдут на британский рынок. По предварительным данным, одной из них может стать полностью электрический паркетник, который позиционируется в качестве Eclipse Cross второго поколения. Напомним, эта новинка, дебютировавшая в сентябре 2025 года, предназначена для Старого Света.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «второй» Mitsubishi Eclipse Cross, аналогично с другими моделями бренда, предназначенными для европейского рынка, не является оригинальной разработкой. Новинка представляет собой перелицованный Renault Scenic E-Tech, актуальный вариант которого был представлен в апреле текущего года.

Габаритная длина нового Mitsubishi Eclipse Cross составляет 4470 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1570 мм, а расстояние между осями – 2785 мм. У этой «электрички» объём багажника равен 545 литрам, а со сложенными спинками второго ряда грузовое пространство можно увеличить до 1670 литров.

На фото: Mitsubishi Outlander PHEV

Стартовая версия Eclipse Cross оснащается тяговой батареей ёмкостью 60 кВт*ч и единственным 170-сильным электромотором, расположенным на передней оси. У такого варианта запас хода на одной зарядке составляет примерно 430 км (при расчёте по циклу WLTP). Варианту подороже положены аккумулятор на 87 кВт*ч и электродвигатель мощностью 218 л.с.; его дальнобойность без подзарядки превышает 600 км.

Не исключено, что на британском рынке снова будет продаваться кроссовер Mitsubishi Outlander с подключаемой гибридной силовой установкой. Актуальная модель, вернувшаяся в Европу в обновлённом виде, дебютировала в октябре 2024 года. В составе системы числятся 136-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,4 литра и пара электромоторов. Совокупная отдача – 306 л.с. Установка также включает в себя тяговую батарею ёмкостью 22,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 86 км.