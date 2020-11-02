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«Младший брат» Land Rover Defender может получить передний привод и интерьер попроще

02.11.2020 29 0 0

Британская марка может представить свой новый компактный SAV начального уровня в 2022 году.

 

В компании Land Rover ещё в 2010-ых пришли к мнению, что у каждой модели бренда – Range Rover, Discovery и Defender – должно быть собственное семейство. На сегодняшний день в первое входят собственно Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque, а во втором и третьем лишь по два «брата» – Discovery и Discovery Sport, а также Defender 110 и Defender 90. Весной текущего года сообщалось о том, что «клан» последних может пополниться за счёт более компактной и доступной по цене новинки.

На фото: Land Rover Defender 90

По данным британского издания What Car, модель будет представлена в 2022 году. Предполагается, что у нового компактного внедорожника внешность будет стилизована под экстерьер старшего брата. Вероятно, он тоже получит брутальные «оквадраченные» формы, фирменную головную оптику и крышу, которая переходит в багажную дверь почти под прямым углом.

Утверждается, что «Baby Defender» (как его прозвали в зарубежных СМИ) получит только один вариант кузова – пятидверный. Интерьер новинки Land Rover, вероятно, будет заметно отличаться от Defender. Так, ожидается, что салон у «младшего брата» окажется «попроще»: это позволит снизить ценник и сделать из автомобиля модель начального уровня. Скорее всего, у него будет меньше различных функций, отвечающих за комфорт, а для отделки используют иные материалы.

На фото: Land Rover Defender 110

Ранее сообщалось, что в основу новинки, скорее всего, ляжет укороченная версия модульной алюминиевой платформы D7x, на которой базируется Land Rover Defender актуальной генерации. По предварительным данным, компактный SUV оснастят трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,5 литра. Пока что не ясно, что это за мотор; есть вероятность, что его роль выполнит 200-сильный вариант серии Ingenium. Привод у такой версии будет только передний. Ожидается, что в моторной гамме будут и иные ДВС. Систему полного привода могут предложить за доплату.

Также у новинки, вероятно, будет модификация подключаемого гибрида. Не исключено, что установку автомобиль Land Rover позаимствует у подзаряжаемой версии Range Rover Evoque. В её основе лежит 1,5-литровый наддувный мотор, который работает в тандеме с расположенным на задней оси электродвигателем. Суммарная отдача системы гибрида равна 309 л.с.

Какое имя получит новинка британского бренда, пока не сообщается. Есть вероятность, что «Защитнику» просто присвоят индекс 80 (как самому маленькому в семействе), либо компактный автомобиль получит иное название, которое до этого не использовалось компанией Jaguar Land Rover.

По предположениям издания, стартовый ценник модели начального уровня составит порядка 25 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 2,6 млн рублей по текущему курсу. Отметим, стоимость короткобазного Defender на домашнем рынке начинается с отметки 40 290 фунтов (около 4,1 млн рублей), а пятидверной версии – с 45 240 фунтов (примерно 4,6 млн рублей).

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