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Мокрое дело: в России отзывают текущие Mercedes-Benz А-Class

28.08.2020 62 0 0

Под отзыв попали компактные модели актуального поколения W 177, реализованные на нашем рынке в 2018, 2019 и 2020 годах. На них необходимо устранить утечку в системе кондиционирования воздуха, из-за которой водитель и передний пассажир могут промочить ноги, а электрооборудование выйти из строя.

 

Кажется, уже невозможно себе представить неделю без новостей об отзыве Мерседесов в России — поломок много, часть из них накопилась за период коронавирусного локдауна и теперь приходится навёрстывать. На сей раз проблема выявлена у новеньких А-классов, которые в поколении W 177 доступны как в кузове хэтчбек, так и в кузове седан (купеобразная четырёхдверка CLA в модельной линейке тоже осталась).

Росстандарт сообщает, что «причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера», но, к сожалению, не объясняет, чем опасен этот производственный дефект. Поскольку аналогичный отзыв был в США, то подробности можно узнать из документов Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Так вот, в мае этого года в концерне Daimler началось внутреннее расследование по факту жалоб владельцев А-классов последнего поколения на сырость в салоне. Вскоре выяснилось, что вода льётся из плохо закреплённого на конвейере дренажного шланга для конденсата кондиционера (этот шланг расположен в передней части салона под обшивкой с правой стороны центрального тоннеля). Процедуру монтажа шланга скорректировали, и в июле объявили глобальный отзыв, который до России докатился только сейчас. В России под него попали 329 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Утечка конденсата, как оказалось, чревата не только мокрыми ногами и гниющими ковриками — влага также может проникнуть внутрь центрального тоннеля и вызвать короткое замыкание расположенного там электрооборудования. Из-за этого в частности может заглохнуть двигатель, не сработать подушки безопасности и система автоматического вызова экстренных служб при аварии.

Механикам авторизованных сервисных центров Mercedes-Benz предстоит проверить корректность установки дренажного шланга, закрепить его должным образом в случае необходимости, а если при осмотре будет обнаружена вода, то придётся также провести диагностику электрооборудования и ремонтировать его, если будут обнаружены повреждения.

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