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  • У Mercedes-Benz опять проблема с креслами: в России отзывают новенькие Sprinter

У Mercedes-Benz опять проблема с креслами: в России отзывают новенькие Sprinter

25.08.2020 45 0 0

Под отзыв попали коммерческие автомобили Mercedes-Benz Sprinter, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с февраля по октябрь 2019 года. На них необходимо устранить риск повреждения электропроводки под передними креслами.

 

На прошлой неделе мы сообщали об отзыве в России микроавтобусов и фургонов Mercedes-Benz Vito, в которых передний пассажир может буквально сгореть от короткого замыкания под креслом, а теперь на внеплановый ремонт отправятся 15 экземпляров модели Sprinter, снабжённые передними креслами с поворотным механизмом. Вот какую опасность они таят, цитируем сообщение Росстандарта:

«Электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и тем самым повреждены. Также под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности. В самом худшем случае вследствие повреждения электропровода может произойти немотивированное срабатывание боковой подушки безопасности, либо ее несрабатывание при аварии. Из-за этого может появиться повышенная опасность возникновения аварии или травмирования».

Список VIN-номеров попавших под отзыв машин можно скачать здесь. Механики авторизованных сервисных центров Mercedes-Benz проверят состояние проводки под передними креслами отзываемых машин, заменят в случае наличия повреждений и надёжно зафиксируют с помощью дополнительных направляющих и клипс.

Добавим, что по данным американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), каких-либо инцидентов, связанных с хлипкой проводкой под поворотными креслами Спринтеров, не зафиксировано — данный отзыв проводится производителем добровольно, на всякий случай, чтобы в будущем никто не пострадал.

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