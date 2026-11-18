Стоимость пакета от Ford Custom Garage уже известна, за доработками могут обратиться владельцы грузовичков 2025 и 2026 модельных годов в версиях XLT, Lariat и Lobo.

Американская марка представила пикап на легковой платформе C2 (от европейского Focus последнего поколения), получивший название Ford Maverick, в 2021-м. Грузовичок пережил рестайлинг в 2024-м и в том же году получил спортивную версию с прибавкой Lobo к названию. Maverick продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику: за первые десять месяцев 2026-го в США было реализовано 135 147 экземпляров, что на 2,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

На фото: Ford Maverick SV300T

Теперь линейка пикапа пополнилась за счёт ещё одной версии – Ford Maverick SV300T. Напомним, американский производитель показал мощную версию модели с приставкой 300T ещё в ноябре 2025 года в рамках тюнинг-шоу SEMA, которое ежегодно проводится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда в компании отметили, что новый вариант придёт не на смену, в качестве дополнения спортивной модификации Lobo.

Известно, что пакет дополнений SV300T доступен для Ford Maverick 2025 и 2026 модельных годов в комплектациях XLT, Lariat и Lobo. Речь идёт о машинах, под капотом у которых находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка EcoBoost мощностью 241 л.с. (максимальный крутящий момент – 373 Нм), работающая в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Версии модели имеют полный привод с муфтой отбора мощности на задние колёса.

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Как Колёса.ру сообщали ранее, в пакет SV300T от Ford Custom Garage входит более производительный турбокомпрессор с увеличенным с 53 до 59 мм диаметром крыльчатки, новый интеркулер Mishimoto (на 58,8% больше стандартного), иная выхлопная система Borla с пониженным сопротивлением, а также другая программа управления. Результатом всех изменений является повышение пиковой отдачи 2,0-литрового турбомотора до 304 л.с. и 430 Нм.

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Ещё апгрейт пикапа предполагает перенастроенную и заниженную подвеску – спереди на 10 мм, сзади на 30 мм, новые однотрубные амортизаторы в задней подвеске, а также 20-дюймовые колёсные диски чёрного или бронзового цвета. В пресс-службе Ford отметили, что владельцы Ford Maverick в версиях XLT и Lariat могут выбрать дополнительный модернизированный комплект передних тормозов с увеличенными дисками и двухпоршневыми суппортами.

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Теперь наконец стала известна стоимость пакета SV300T. Так, для владельцев версий Ford Maverick XLT и Lariat цена дополнений с установкой составляет 15 595 долларов (эквивалентно примерно 1,29 млн рублей по текущему курсу), а для исполнения Maverick Lobo – 13 595 долларов (около 1,12 млн рублей). Без стоимости установки стоимость пакета SV300T ощутимо дешевле, она составляет 6075 и 4500 долларов (около500,6 и 370,8 тыс. рублей соответственно) соответственно.

Согласно официальному сайту марки в США, стартовая цена Ford Maverick XLT 2026 модельного года на сегодняшний день составляет 30 645 долларов (около 2,53 млн рублей), за вариант Lariat американские дилеры просят не менее 38 090 долларов (около 3,14 млн рублей), а покупка исполнения Lobo обойдётся в 35 930 долларов (около 2,96 млн рублей).