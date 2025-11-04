По заявкам трудящихся: младший пикап Ford Maverick обзавёлся мощной версией 300T

К открывающемуся сегодня тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе (США) компания Ford приготовила новую, самую мощную в гамме версию 300T пикапа Ford Maverick, которая не заменит, а дополнит спортивную версию Lobo.

Компактный по американским меркам пикап Ford Maverick дебютировал в 2021 году, в 2024-м пережил рестайлинг и в том же году обзавёлся спортивной версией Lobo, ориентированной на асфальт, а не на бездорожье. В основе Ford Maverick лежит легковая платформа C2 от европейского Фокуса последнего поколения, кузов соответственно несущий.

Пикапы с несущими кузовами в США обычно не жалуют, но Ford Maverick стал приятным исключением, его продажи продолжают расти: за первые три квартала этого года реализовано 120 904 шт. (+10,9% по сравнению с АППГ). К успеху Maverick привели привлекательный дизайн, доступные цены, множество практичных «фишек» и драйверское шасси, максимальный потенциал которого как раз раскрыт в версии Lobo с заниженной подвеской и прочими техническими доработками.

Ford Maverick 300T — это немного другая история, он является ответом на просьбы владельцев Maverick добавить ему мощности и будет предлагаться как пакет для апгрейда пикапов 2025 модельного года, вышедших с завода в комплектациях XL, XLT и Lariat и оснащённых 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost (241 л.с., 373 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». После рестайлинга все версии пикапа с этим двигателем в «базе» имеют полный привод с муфтой отбора мощности на задние колёса.

Пакет 300T включает в себя более производительный турбокомпрессор с увеличенным с 53 до 59 мм диаметром крыльчатки, новый интеркулер Mishimoto (он на 58,8% больше стандартного), новую выхлопную систему Borla с пониженным сопротивлением и новую программу управления — всё это повышает отдачу 2,0-литрового турбомотора до 304 л.с. и 430 Нм.

Также в пакет 300T входят ажурные 20-дюймовые колёса от электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E GT, обутые в покрышки Pirelli P Zero Elect, но демо-образец на фотографиях оснащён шинами Michelin Pilot Sport 4S, «потому что они круче выглядят». Подвеска перенастроена и занижена (спереди на 10 мм, сзади на 30 мм), в задней подвеске установлены новые однотрубные амортизаторы и более толстый стабилизатор поперечной устойчивости от Maverick Lobo.

Визуальные особенности версии 300T — это, помимо колёс, развитый передний спойлер, комплект шильдиков Ford Performance, декоративные наклейки с надписью 300T на капоте и боковинах, новые коврики в салоне с вышитым логотипом Ford Performance. Цветовое исполнение пакета 300T может быть бронзовым, как у машины на фотографиях, либо чёрным. Цена пакета 300T пока не объявлена, в продаже он появится в 2026 году.

У пытливого читателя наверняка возникнет закономерный вопрос, почему пакет 300T нельзя «прикрутить» к Maverick Lobo? В пресс-релизе об этом ничего не сказано, но, полагаем, ограничение связано с тем, что у Maverick Lobo другая коробка передач (7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями вместо 8-ступенчатой «гидромеханики») и две индивидуальные муфты в приводе задних колёс, из-за чего увеличение на нём мощности проблематично именно в рамках апгрейда. Но, возможно, через какое-то время Maverick Lobo получит более мощный двигатель уже с завода.