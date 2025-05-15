Московский этап Classic Touring состоится в День России

12 июня, в День России, на Moscow Raceway состоится второй этап летних кольцевых ретро-гонок – Международной серии Classic Touring.

Как показывает практика, самыми массовыми являются именно московские этапы Серии CT, куда традиционно заявляется самое большое количество пилотов боевой классики, а зрительские трибуны и паддок наполняются множеством ценителей ретро.

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У всех гостей и командных болельщиков будет возможность увидеть несколько массовых заездов заряженной советской классики – автомобилей «Москвич», «Жигули», ИЖ и «Волга». Также пройдут гонки пилотов на зарубежной классике, современных авто и отечественных спортпрототипах. Серия стремится объединять на одном гоночном полотне эпохи, поэтому здесь вновь выступят самые разные поколения гонщиков – от известных мастеров спорта СССР до начинающих пилотов.

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Для зрителей второго этапа Серии готовится развлекательная программа: рейс-такси, выход на предстартовую процедуру, активности для самых маленьких, вкусная еда и многое другое.

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На московском этапе ожидается появление ретровыставки, участие в которой примут различные автоклубы и сообщества из Москвы и других регионов, влюбленные в классику советского и зарубежного автопрома. В паддоке автодрома они выставят свои авто, на которые смогут полюбоваться все гости этапа.

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Как всегда, самые острые моменты заездов в прямом эфире покажет канал PRORACE.TV. Гонки Classic Touring проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации.

Титульный партнер Серии CT – компания-производитель шин YOKOHAMA. Также партнерскую поддержку в сезоне-2025 оказывают универсальный региональный банк «Земский банк», компания TSS Group и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School.

Информационные партнеры Classic Touring в сезоне-2025: телеканал АвтоПлюс, портал главных новостей из мира моторов MOTORCITY, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал Марии Мельниковой «Первое место – Россия», автомобильное издание Kolesa.ru и автомобильный портал Cars.ru.

Гонки Серии Classic Touring в сезоне-2025 проходят совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.

Партнёрский материал