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Москва и Воронеж: грузовой транспорт DONGFENG покоряет Россию

02.10.2023 59 0 0

Среднетоннажные грузовики DONGFENG успешно преодолели более 1300 километров с остановками в Москве и Воронеже. Десятки представителей потенциальных клиентов бренда уже успели познакомиться с новинками китайского автопрома.

Напомним, автопробег грузового транспорта DONGFENG стартовал на прошлой неделе в Санкт-Петербурге и финиширует в Красноярске, посетив в общей сложности 10 городов страны. Главная цель пробега – познакомить российских клиентов с модельным рядом бренда и показать, что коммерческих транспорт DONGFENG не боится больших дистанций и серьезных нагрузок.

Как импортер мы уверены, что именно мнение водителей играет ключевую роль при выборе техники для бизнеса. Именно поэтому к проведению автопробега мы привлекли профессионалов, чей стаж за рулем грузового транспорта – более 20 лет. Прошла первая неделя, и мы уже получили обратную связь – они отметили легкость управления, отличное поведение на дороге и качественное оснащение автомобилей.
представитель «ДУНФЭН ТРАК РУС»

В рамках автопробега в Москве и Воронеже прошли презентации бренда, где представители импортера «ДУНФЭН ТРАК РУС» не только познакомили гостей мероприятий с модельным рядом и вариантами исполнения их среднетоннажных грузовиков, но и поделились своими планами по развитию компании, ответили на вопросы и представили список одобренных кузовостроителей.

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В Воронеже был сделан упор на спецтехнику на базе шасси DONGFENG. Представители «ДУНФЭН ТРАК РУС» уверены, что она будет востребована в регионах с сельскохозяйственной направленностью. А одним из ярких моментов встречи в Москве стало заключение двух сделок по продаже шасси DONGFENG Z55. Гости презентаций в каждом городе испытали на тест-драйве шторный и изотермический фургоны. 

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Автопробег продлится до 18 октября, остановки и презентации автомобилей пройдут еще в Саратове, Нижнем Новгороде, Елабуге, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Потенциальные клиенты смогут протестировать лично шторный грузовик Z55, самосвал C120, автогидроподъемник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ. Бонусом для гостей мероприятий станут гарантированные подарки и викторины.

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Партнерами автопробега Dongfeng: Avito Спецтехника, 110km.ru, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.

Реклама. ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС». erid: LdtCKcZe9

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