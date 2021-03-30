Москва – Нижний Новгород – Казань: продолжается строительство платной трассы М-12

Автомобилисты, которые едут в направлении от Москвы до Казани или в обратную сторону, сейчас используют федеральную трассу М-7 «Волга». Проезд по ней осуществляется бесплатно. Маршрут востребованной автодороги проходит от столицы РФ до Уфы. Она нередко оказывается перегружена, из-за чего несколько лет назад власти приняли решение о строительстве платного дублёра этой трассы. Ему присвоили индекс М-12, предполагается, что он поможет разгрузить имеющийся путь и позволит водителям значительно уменьшить время в пути.



Маршрут новой платной трассы, как мы уже сообщали ранее, пройдет через несколько крупных городов: Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Строительство скоростной автодороги от Москвы до Казани разбили на восемь этапов, на несколько из них приходится возведение участка в Нижегородской области.

Как сегодня рассказали в госкомпании «Автодор» (занимается в РФ платными дорогами), сейчас здесь идёт подготовка к строительству четвёртого этапа скоростной магистрали М-12. Его протяжённость составит свыше 120 км, в скором времени появятся технологические дороги (используются для проезда спецтехники). Это позволит начать работы по возведению трассы сразу после получения положительного заключения Главгосэкпертизы РФ. Сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком.



Четвёртый этап скоростной дороги берёт начало во Владимирской области, а продолжается в Нижегородской. Далее здесь будет построен участок, относящийся к пятому этапу и 50-километровая часть шестого этапа. В совокупности по Нижегородской области будет проложено 275 км платной трассы М-12. Напомним, общая протяженность магистрали от Москвы до Казани составит почти 800 километров.

Как подсчитали в «Автодоре», после того, как трассу полностью откроют для движения, у автомобилистов из Нижегородской области будет возможность добраться до Москвы или до Казани примерно за три-четыре часа (сейчас на этот путь уходит около шести часов). На дорогу между столицами РФ и Татарстана водители смогут тратить всего порядка 6,5 ч.



Проект строительства платной трассы важен не только для российских водителей, но и для международных. Автодорога станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который пройдёт от Гамбурга до Шанхая. По плану, скоростную магистраль М-12 должны сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, в рамках строительства новой платной трассы возводится в том числе обход Балашихи. Ранее стало известно о результатах аудита Счётной палаты: проверявшие выявили различные нарушения, свидетельствующие о признаках коррупции при работе над этим участком автодороги. Однако это не помешало дорожникам продолжить работу над проектом: были заключены дальнейшие договоры с подрядчиками.

