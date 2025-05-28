Моторные масла Takayama официально лицензированы по стандартам API SQ и ILSAC GF-7A

Новейшие спецификации API SQ и ILSAC GF-7A получены для моторных масел Takayama вязкостью 0W-20 и 5W-30 в линейках Takayama PAOtec и Takayama Adaptec.
Мы гордимся тем, что моторные масла Takayama отвечают современным международным требованиям и стандартам в области качества. Получение официальных спецификаций API SQ и ILSAC GF-7A означает, что мы не просто следуем за мировыми отраслевыми трендами, но и сами создаём инновации. Стратегия использования комплектующих, компонентов и технологий, а не готовых продуктов, принятая в ходе конъюнктурных изменений 2023 года, подтвердила свою актуальность.
Моторные масла Takayama производятся в технопарке United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области. Технологические мощности, доступ к базовым компонентам и присадкам ведущих мировых производителей через зарубежных партнеров позволяют выпускать продукты, соответствующие международным требованиям.
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И кем проводилась сертификация обнинского солидола? Нам же вообще то санкции на пользу, да, Максим?