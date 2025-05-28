Моторные масла Takayama официально лицензированы по стандартам API SQ и ILSAC GF-7A

Автомасла Takayama, предназначенные для высокофорсированных турбированных автомобильных двигателей, в том числе с технологией прямого впрыска топлива, а также современных гибридных автомобилей, получили официальные спецификации API SQ и ILSAC GF-7A. Последние изменения стандартов Американского института нефти и Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел вступили в силу 31 марта 2025 года.