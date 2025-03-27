Моторспорт экспо 2025 – новое видение гоночной индустрии

4-6 апреля в ЦВК «Патриот ЭКСПО» состоится выставка гоночной индустрии и тюнинга «Моторспорт Экспо 2025». Гостей мероприятия ждет скоростная техника, именитые пилоты, красочный кастом и тюнинг и, конечно же, гонки, проводимые прямо на выставке.

Место притяжения драйва и адреналина

В этом году выставка «Моторспорт Экспо» обещает стать настоящим праздником для всех любителей автомобилей и моторных видов спорта. У посетителей будет возможность прокатиться на спортивных автомобилях, заглянуть за кулисы мира гонок и увидеть актуальные модели.

Специально для гостей выставки команда «Камаз-мастер» представит свой спортивный КАМАЗ, а инженерно-гоночная команда Polytech North Capital Motorsport (Polytech NCM), которая проектирует и создает гоночные автомобили в соответствии с техническим регламентом международных соревнований Formula Student, презентует для посетителей первый российский гоночный солнцемобиль Болид SOL.

На выставке соберутся лучшие гонщики и команды, а также специалисты, которые продают экипировку и другие товары для гоночного спорта.

Перевоплотиться в профессионального дрифт-трайк-райдера возможно в зоне VSEM Мotorsport, где вы сможете прокатиться на трайках и протестировать новинку сезона – минибайки.

А для любителей экстрима предусмотрены головокружительные соревнования по СуперЭндуро, где вы окажитесь в эпицентре незабываемого шоу и своими глазами увидите борьбу профессиональных гонщиков.

Приоткроем завесу и представим некоторых участников выставки: Capital Racing Team, бренд стоячих гидроциклов ZaxJet, школа дрифта «Культура заноса», спортивная команда автомобильного завода «УРАЛ» URAL MOTORSPORT, бренд компании ВсеИнструменты.ру Inforce, ледовая гоночная серия МХ – SPEEDWAY. Организаторами серии является команда по мотокроссу Anarchy Racing – известная гоночная команда из Крылатского.

От любителей до профессионалов – стань частью сообщества

В рамках мероприятия запланирована программа на сцене – соберутся опытные пилоты и эксперты, расскажут о последних достижениях и поделятся планами на сезон.

Так, одними из спикеров сцены Моторспорта станут мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту Анастасия Нифонтова, RDS GP и многие другие.

«Российские гоночные машины: как их создавать и как ими управлять?» – об этом расскажет Первый гонщик Формулы 1, генеральный директор программы G-Drive SMP Racing Виталий Петров, а затем на стенде телеканала «Авто плюс» все желающие смогут взять у гонщика автограф. О том, как попасть в автоспорт, посетители узнают на лекции президента Федерации Экстремальных и Технических видов спорта Алексея Меньшенина.

Впервые в истории Моторспорт Экспо на сцене выставки состоится 12-й сезон российской ежегодной национальной медиа-премии «Человек Года в автоспорте», где наградят представителей автоспортивного сообщества, чей вклад в развитие российского автоспорта в прошедшем сезоне оказался наиболее значительным.

Еще посетители смогут поучаствовать в Public-talk с командой «Камаз-мастер», который состоится в субботу. А затем всех гостей выставки ждет автограф- и фотосессия от Российской Дрифт Серии и команды «Камаз-мастер», которая не оставит равнодушными любителей и фанатов гонок.

Претворяем концепты в жизнь через кастом

Кастом Тюнинг Шоу – это не только про экспозицию, а еще и про возможность прикоснуться к миру творчества и узнать все про создание уникальных мотоциклов и автомобилей. Это мероприятие является неотъемлемой частью гоночной индустрии, ведь каждая спортивная единица техники позже дорабатывается.

На площадке Кастом Тюнинг Шоу съедутся самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья! Талантливые кастомайзеры представят свои лучшие работы и посоревнуются за звание лучшего из лучших, а затем, на сцене выставки, жюри объявит имя победителя – чемпиона России по кастомайзингу. В прошлом году на оценку жюри было представлено более 80 проектов.

Партнёрский материал