Мотоцикл Ural Air: лети и смотри!

Мотоцикл Ural Air: лети и смотри!

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Ирбитский мотоциклетный завод представил в США ограниченную серию мотоциклов с коляской под названием Ural Air. Люльку превратили во взлётно-посадочную площадку для дрона.

Почему в США? Потому что Ирбитский мотоциклетный завод отгружает в эту страну примерно половину своей продукции (в год выпускается порядка 1500 мотоциклов), а другая половина уходит на экспорт в Европу, Китай, Японию, Австралию, ЮАР и другие страны – в РФ остаётся лишь около одного процента Уралов.

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Зарубежные дистрибьюторы Уралов на полную катушку эксплуатируют кондо-брутальный имидж русских мотоциклов и регулярно радуют поклонников всевозможными спецверсиями. Так в прошлом году в честь 75-летия завода была выпущена ограниченная серия Ural Ambassador Limited Edition с аптечкой «первой помощи», содержащей бутылку водки, банку сардин и жевательную резинку…

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Теперь же ИМЗ показал, что не чурается современных технологий и снабдил свой мотоцикл квадрокоптером. Маленький летательный аппарат с дистанционным управлением располагается в передней части люльки в специальном, выточенном на 3D-принтере гнезде и прикрыт крышечкой с газовыми упорами. Предполагается, что во время езды по пересеченной местности пассажир-оператор, сидящий в люльке, откроет эту крышечку, извлечёт дрон, запустит его в небо и при помощи экрана мобильника, пристыкованного к пульту, будет осматривать местность, а затем укажет водителю верное направление – без пеньков, оврагов, поваленных деревьев, спящих медведей и других непреодолимых препятствий.

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Дрон также можно использовать просто для записи видеороликов с живописными панорамами. Заряжается он в самом мотоцикле от USB-порта. Перед полётом, однако, следует убедиться в приемлемых метеоусловиях, ведь сильный ветер может унести лёгкий дрон в неизвестном направлении, а потому мотоцикл снабжен специальным тканевым конусом-ветроуказателем, крепящимся к телескопической селфи-палке. Техническая начинка – такая же как регулярных Уралов: оппозитная 749-кубовая «двойка» мощностью 41 л.с, 4-ступенчатая коробка передач, подключаемый привод колеса коляски.

Ural Air будет выпущен ограниченным тиражом в 40 экземпляров. Цена США начинается с отметки 17 900 долларов и может быть увеличена за счет разнообразных опций. Гарантия – два года без ограничения пробега.

Теги: Мото , Новинки , Ирбитский мотоциклетный завод , мотоциклы Урал , новая версия , новая модификация , ограниченная серия , спецсерия , Урал
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