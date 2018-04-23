Во многих городах России очередной мотосезон уже стартовал. Законодатели задумались о безопасности как мотоциклистов, так и остальных участников движения. В Мосгордуме предложили обязать владельцев двухколёсного транспорта в тёмное время суток ездить в одежде со световозвращательными элементами.

Как сообщает агентство «Москва», с этой инициативой выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев. Он напомнил о том, что ранее фликеры стали обязательны для пешеходов в случае, если они оказываются на проезжей части в тёмное время суток вне населенных пунктов. Совсем недавно светоотражающие жилеты обязали надевать водителей автомобилей (если они находятся на дороге или обочине за городом ночью).

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На примере этих нововведений Андрей Шибаев предлагает внести изменения в Правила дорожного движения, согласно которым светоотражающие элементы станут обязательными в экипировке мотоциклистов. Специалист подчеркнул, что это распространённая мировая практика.

По ныне действующим в России правилам дорожного движения при движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам, а также водителям мопедов рекомендуется (сейчас это не требование, а совет) иметь при себе фликеры, то есть предметы со световозвращающими элементами. Они помогают автомобилистам вовремя заметить таких участников движения.

Для тех, кого носить светоотражающую одежду или фликеры уже обязали (это водители и пешеходы, находящиеся вне населённых пунктов в тёмное время суток на проезжей части), штраф составляет 500 рублей (согласно КоАП РФ). Если успеть оплатить в 20-дневный срок с момента появления постановления, то со скидкой в размере 50% он равен 250 рублей.

Напомним, инициатива по тому, чтобы сделать светоотражатели обязательными для мотоциклистов не нова. Ещё в 2016 году с предложением по введению соответствующих поправок в ПДД выступало сообщество байкеров. Так, мотоциклистов хотели обязать использовать световозвращающие нарукавники, портупеи, жилеты и специальные повязки. Особенно это важно для начинающих водителей с правами категории «А».

В прошлом году стало известно о предложении разъяснить правила движения мотоциклов между рядами. В частности, предлагалось ввести две стоп-линии на перекрёстках с интенсивным движением, где первая будет для автомобилей, а вторая с интервалом три-пять метров – для мотоциклистов. Такой вариант инициаторы считают более безопасным, он используется в ряде других стран. Однако это предложение в МВД РФ сочли «нецелесообразным».