«Мотовесна 2024» – грандиозный масштаб!

В прошедшие выходные в ЦВК «Экспоцентр» состоялась «Мотовесна». Выставка поразила масштабами – экспозиция занимала более 30 тысяч квадратных метров, мероприятие посетило 77 тысяч человек!

Премьеры, громкие новинки, головокружительные выступления, именитые спикеры, самая разнообразная техника для активного отдыха – мы уверенно вошли в новый сезон!

Навстречу открытиям – презентации сезона и новинки

Более 500 ярких стендов и несчетное количество техники – выставка показала, что моторынок развивается со скоростью света. Гости мероприятия могли увидеть уже полюбившиеся бренды, а также познакомиться с начинающими игроками.

На «Мотовесне 2024» свою технику продемонстрировали как российские, так и иностранные компании, без громких новинок и презентаций не обошлось.

Эксклюзивная продукция и новые модели техники брендов «Русская механика», AODES, ARIIC, ATAKI, Avantis, Bajaj, Baltmotors, Benda Motorcycle, Benelli, BRP, BSE, CYCLONE, GAOKIN, GR, GROZA, IRBIS, ITALJET, Jawa, KAYO, Koshine, K2R, LIFAN, MOTAX Moto Morini, Motosuper, MV Agusta, OKLA, PROGASI, QJ MOTOR, Racer, Regulmoto, ROCKOT-MOTORS, Royal Enfield, Scanmoto, Sharmax, SSSR, SYM, TGB, TMBK, Velocifero, VMC, VOGE, WELS, XGZ, Yacota, ZMmoto, ZONTES, КТА, С.МОТО и многие-многие другие.

Лучшие образцы экипировки товаров от надежных производителей ACIIDRIDE, AGV, ATAKI, Dainese, Dragonfly, FreedConn, HOTMOT, Hyperlook, MOTOPLANET, Nolan, Sidi, SMK, Spidi, STAREZZI и других.

Масла, аккумуляторы, запчасти и сопутствующие мототовары от брендов «Бэнг Компани», «ИРКУТ», «НТК НОРДОИЛ», AIMOL, Box3D, CARBONADO, DELTA, Exhaust, EXPLOSIVE, GIMURA, Interphone, IXIL, Kriega, LAVR MOTOLINE, Maxima Racing Oils, MS-MARSHAL, NIBBI, RAVENOL, RDrive, S-TEC, Takayama, VITEX, Volume, ЕТС, МОТойл, МОТОТОР.

Выступления, презентация и publick talk на сцене «Мотовесны»

Сцена выставки стала центром притяжения увлеченной публики. Все три дня гости мероприятия слушали выступления именитых спортсменов, организаторов гоночных серий, представителей брендов и известных блогеров.

Этих ребят смотрят, их мнению доверяют, к их советам прислушиваются, мотоблогеры рассказали про технику, на которой собираются покорять дороги, дали напутствие начинающим мотоциклистам, а также сделали памятные фото с каждым желающим. В этом году на «Мотовесне» были: «Буйные Есть?», MotoNinja, WOODY RIDER, Анатолий Чернявский, Андрей Скутерец, Дарья Харченко, Никита Project 18, Роман Курбатов, Саня Чётодел, Сергей Лысенко.

Призеры и победители мировых чемпионатов со сцены выставки делились опытом, рассказали про планы на сезон и отвечали на вопросы зрителей, в том числе – первый российский гонщик «Формула-1» Виталий Петров, пилоты RDS GP и RDS EUROPE Леонид Шнайдер и Тимофей Добровольский, руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, двукратный чемпион России по ралли Михаил Шкляев, Мастер спорта по мотокроссу Роман Карымов, основоположник фристайл мотокросса в России Алексей Колесников, Мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту Анастасия Нифонтова, чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Егор Ратников, победитель и финишер многих сложнейших эндуро гонок России Андрей Ыть.

На сцене мероприятия презентовали новейшие разработки и уникальную продукцию: российский малокубатурный двигатель Gimura 1000S, Fast Crew, «Русская механика», «Авантис».

Традиционно состоялось награждение победителей фестиваля скорости «Жигулевская миля», рекордсменов встречали бурными овациями. Самые быстрые получили заслуженные призы.

Награждение премии KickStarter

На основе народного голосования были определены яркие представители мотоиндустрии, чья деятельность направлена на развитие, доступность и популяризацию мотодвижения: блогеры, путешественники, мотосервисы, мотосалоны, мотофестивали и многие другие получили заветные дипломы и теперь по праву могут называться лучшими из лучших!

Организаторы – объединение «МотоРоссия» и выставка «Мотовесна» – выражают благодарность за активное участие и поддержку проекта! В определении лауреатов приняло участие более 10 000 человек.

Весь цвет российского кастомайзинга на «Кастом & Тюнинг Шоу 2024»

Этот год особенный в истории Custom & Tuning Show – легендарный проект стал еще масштабнее и представил грандиозное продолжение семнадцатилетней истории. «Кастом & Тюнинг Шоу 2024» объединило опытных мастеров и технику, доработанную или построенную с нуля: мотоциклы, автомобили и велосипеды.

В этом году на Custom & Tuning Show было представлено более 70 проектов от талантливых мотокастомайзеров со всей страны.

Первое место, титул Чемпиона России и заветный кубок получила мастерская из Ижевска Bratukhin Custom. По словам жюри, в этом году не было споров по поводу первого места, выбор был объективным, а победа абсолютно заслуженной.

Также были выделены работы мастерской Hammerbike – кастомайзер получил 6 наград в номинациях FREESTYLE, OLDSHOOL, METRIC, Рожденный в СССР, RETRO MODIFIED, BEST OLDSHOOL.

Победителям в номинациях STREET PERFOMANCE, MODIIED HD, RETRO MODIFIED, FREESTYLE компания «ЧасОптТорг» преподнесла ценные призы – часы Out of Order и Chronoforce

Насыщенная жизнь под открытым небом

В субботу и воскресенье уличная программа выставки радовала посетителей всех возрастов.

Захватывающий дух мотофристайл от «Шоу Безумцев» никого не оставил равнодушным. На фоне башен Москва-Сити бесстрашные спортсмены прямо в воздухе демонстрировали головокружительные трюки, на которые способны только профессионалы.

На площадке Мотошколы Мосгортранс юные гости мероприятия смогли принять участие в викторинах.

Соревнования по джимхане, показательные выступления ГОЧС и квадро стант от «Русской механики» – посетители увидели уникальное шоу от мастеров своего дела!

Каждый желающий мог стать райдером и испытать свои силы на стант машине.

Розыгрыш мотоцикла от Департамента транспорта Москвы

В рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» на выставке «Мотовесна 2023» с 5 по 7 апреля прошел розыгрыш от Департамента Транспорта города Москва. Главным призом стал мотоцикл KAYO K1. Им наградили Дубовик Анну Сергеевну.

Выставка прошла при информационной поддержке радио MAXIMUM, телеканала «Авто плюс», журналов «За рулем», «Мото», «Колеса.ру», «5 колесо» и ГК «Мособлреклама», ТГ канал «Рубас в теме».

Партнёрский материал