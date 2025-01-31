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«Мотовесна 2025» – в сезон с размахом!

31.01.2025 30 0 0

С 4 по 6 апреля в КВЦ «Патриот» пройдет культовая выставка техники для активного отдыха «Мотовесна». Мероприятие продемонстрирует безграничные возможности индустрии и докажет, что моторынок развивается со скоростью света. Громко заявившие о себе производители и бренды, премьеры и уникальная экспозиция, насыщенная шоу программа – все это под одной крышей одного из самых больших выставочных комплексов России

Масштабная экспозиция

Выставка – это возможность презентовать компанию, привлечь новых клиентов, закрепиться на рынке, представить товар, изучить конкурентную среду, заключить выгодные сделки и стать активным участником индустрии. Из года в год на мероприятии бренды соревнуются за право считаться ведущими и надежными спутниками потенциальных клиентов: яркие стенды, консультации, эксклюзивная техника, всевозможные виды активностей и работа непосредственно с каждым. На три дня КВЦ «Патриот» станет местом объединения людей, увлеченных техникой. Вне городской суеты мы увидим новинки мотоиндустрии, насладимся дружеской атмосферой и с размахом встретим сезон!

XVIII Moscow Custom & Tuning Show

Этот год по-настоящему знаковый – проекту исполняется 18 лет! Каждую весну лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья представляют широкой публике плоды своей усердной работы. Custom & Tuning Show – не только про экспозицию, это про возможность прикоснуться к миру творчества и узнать все про создание уникальных мотоциклов. Посетители увидят технику, воплощающую в себе самые смелые идеи авторов, и вместе с опытным жюри откроют новых звезд в области кастомайзинга.

Жизнь под открытым небом

На уличной площадке мероприятия состоятся тест-драйвы, зажмем ручку газа и попробуем себя в качестве райдеров на понравившихся моделях. Посетителей ждет головокружительное шоу мотофристайлеров и стантрайдеров. Ведущие спортсмены продемонстрируют свои навыки в зрелищном соревновании по хард энуро.

Премия KickStarter

Эти люди являются яркими участниками мотодвижения, вся их деятельность направлена на развитие, популяризацию и доступность индустрии. В течение нескольких недель вместе с вами мы будем предлагать имена тех, за кем следим, чья работа не оставляет нас равнодушными и тех, кому хочется сказать «спасибо». На сцене «Мотовесны» состоится награждение лучших из лучших – впишем их имена в историю.

Активная программа на сцене

Все три дня на сцене мероприятия будет кипеть жизнь – известные блогеры, путешественники, производители, дистрибьютеры, топовые спортсмены и организаторы гоночных серий поднимут актуальные вопросы индустрии, поделятся планами, расскажут о тонкостях своей деятельности, вдохновят на новое и ответят на вопросы зрителей.

Представители мотошколы Мосгортранс затронут важнейшие вопросы перед открытием мотосезона и проинструктируют начинающих мотоциклистов.

Традиционно на сцене выставки состоятся награждения победителей.

Выставка не ограничится статичной экспозицией, посетителей будут ждать розыгрыши ценных призов, конкурсы для всех возрастов, зоны развлечения для детей, мастер-классы и многое другое!

Каждый желающий сможет попытать удачу и принять участие в розыгрыше мотоцикла на стенде Департамента транспорта города Москвы «Москва – город для мотоциклистов».

Совместно с «Мотовесной» пройдут еще шесть крупных выставок: «Моторспорт Экспо», «Велокульт», «Едрайв», «Кастом Тюнинг Шоу», «РЕактивный Отдых» и «Лодки Экспо». Мероприятия, посвящены технике для активного отдыха, велоиндустрии, электро- и водному транспорту и современным технологиям.

Выставки пройдут при поддержке телеканала «Авто Плюс», радио MAXIMUM, компании Greenworks, журналов «За Рулем», «5 Колесо», «Cars.ru», «МОТО», «Kolesa.ru», объединения «МотоРоссия» и портала ixbt.com.

Выставка «Мотовесна» состоится 4-6 апреля в КВЦ «Патриот» по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, тер. парк Патриот

Следите за новостями и анонсами на сайте выставки и в социальных сетях.

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