«Мотовесна» – встречаем сезон вместе

4–6 апреля в КВЦ «Патриот» вновь состоится выставка техники для активного отдыха «Мотовесна». Под крышей одного из самых больших выставочных комплексов страны будут представлены лучшие образцы мотоциклов, квадроциклов, скутеров, тюнинга, запчастей, экипировки и сопутствующих аксессуаров от ведущих производителей и дистрибьютеров. Вместе с вами мы станем свидетелями громких премьер, увидим захватывающее дух мастерство мотоспортсменов, познакомимся с теми, кого видим через экран, и традиционно откроем мотосезон.

Все необходимое для сезона

Мероприятие станет отправной точкой перед насыщенными месяцами. Соскучившиеся по реву мотора мотоциклисты найдут для себя все необходимое перед долгожданным выездом на дороги. В этом году на «Мотовесне» посетителей ждут: яркие стенды, уникальные презентации, техника, которая завоевала доверие и новинки, покоряющие сердца.

BAJAJ представит на мероприятии первый в мире газовый мотоцикл Bajaj Freedom и технологичную модель в линейке Pulsar.

Super Marine покажет все самое интересное от бренда Benda: Benda LFC 700 Pro, обновленную версию спорт-круизера, а также абсолютно новую линейку футуристичных квадроциклов.

Помимо своего уже существующего модельного ряда, Royal Enfield представит еще 3 новых модели.

Компания VMC презентует 10 ярких новинок, каждая из которых воплощает передовые технологии, мощность и удобство.

Эксклюзивный дистрибьютор квадроциклов премиум-класса TGB, компания BRANDT, представит широкой публики UTV – Landmax 1000, мощный, выносливый и готовый к любым испытаниям мотовездеход.

Sharmax Motors презентует свои новинки: дорожные байки, эндуро из линейки Sharmax Motors, а также новые снегоходы и квадроциклы.

Впервые в истории выставки компания Regulmoto представит миру мотоцикл Nibbi 2T – флагманскую модель с двухтактным двигателем, аналогом легендарного KTM 300 см³.

Major Moto покажет на выставке горячо любимые и знакомые каждому из нас бренды.

Компания JHLofr представит новинки 2024/25 годов – мотоциклы в категориях кросс, эндуро и питбайк.

Moto Morini покажет несколько новинок: турэндуро для искателей приключений X-CAPE 1200, ALLTRHIKE для любителей бездорожья, современную версию культовой модели 1974 года 3 ½ SPORT, модель RUMBLE, вдохновленную миром «бобберов» и MILANO 1200, сочетающий в себе элегантность и инновационные решения.

Посетители смогут лично познакомиться с молодыми, но перспективными брендами Sanchez Moto и RIVAL.

На «Мотовесне» технику также представят: Ajerramoto, Baltmotors, Benelli, BRANDT, BSE, Hot mot, KOVE, Lucky Duck, MotoLand, OKLA, PRICEPMOTO, QJMOTOR, Regulmoto, SPRMOTORS, SYM, Velocity group, VELOCIFERO, Voge, «Русская механика» и многие-многие другие.

Надежная экипировка, запчасти и сопутствующие товары – основа каждой поездки. На выставке гостей ждут лучшие модели от AXOR, Carbonado, Dragonfly, EF56, ENERGON, LAVR MOTOLINE, MRF, MS-MARSHAL, ROKO, RULink, Rynox, SENA, SERVO, SMK, STARKS и других.

«Мотовесна» докажет и покажет, что индустрия развивается со скоростью света!

XVIII Moscow Custom & Tuning Show

На протяжении 18 лет в столице проводится проект, нацеленный на развитие кастомайзинга в России. За все это время мы открыли новых звезд и увидели самые смелые идеи авторов. Этот год не станет исключением – лучшие кастомайзеры страны и ближнего зарубежья вновь продемонстрируют широкой публике плоды своей усердной работы. Посетители смогут прикоснуться к миру творчества и узнать все про создание мотоциклов. Вместе с опытным жюри мы определим, чьи работы заслуживают быть чемпионами.

Гостей выставки будут ждать премьеры от метров кастомайзинга – BOX39 и Zillers Garage. Yuri Shif Custom, помимо кастом мотоциклов, продемонстрирует совершенно уникальный продукт – складной электросамокат Stork.

Насыщенная жизнь под открытым небом

Уличная площадка «Мотовесны» станет местом, где царит атмосфера драйва и кипит жизнь. Посетители выставки увидят яркое шоу и даже станут его участниками. На уличной площадке мероприятия состоятся тест-драйвы, каждый желающий сможет самостоятельно испытать понравившиеся модели.

«СуперЭндуро» от команды «Буйные есть?» на «Мотовесне». Сложный и опасный вид мотоспорта становится еще зрелищнее, когда на старт выходят сильнейшие. Профессиональные мотогонщики в нешуточной схватке сразятся за право считаться лучшими из лучших. Настоящая трасса соревнования по «СуперЭндуро» разместится на уличной площадке выставки – посетители окажутся в эпицентре незабываемого шоу и свои глазами увидят борьбу и мастерство гонщиков.

Мотоцикл может многое, а когда за рулем оказываются опытные спортсмены, он способен на все – посетители выставки убедятся в этом. На уличной площадке мероприятия состоится головокружительный мотофристайл.

Самых отважных будет ждать экстремальное дрифт-такси.

Премия KickStarter

Вся их деятельность направлена на развитие, популяризацию и доступность индустрии, им хочется сказать «спасибо». Эти люди – яркие участники мотодвижения. На основе народного голосования будут определены лучшие из лучших – узнаем тех, кого выбрал народ. На сцене «Мотовесны» состоится награждение лауреатов премии KickStarter.

Сцена – место притяжения

Сцена мероприятия станет местом притяжения увлеченной публики. Гости смогут лично пообщаться с теми, кого видят на экране, чьим успехам радуются, советы кого берут во внимание.

Мотопутешественник Андрей Бересневич со сцены выставки расскажет о своих поездках, поделится опытом и вдохновит на новое.

На сцене «Мотовесны 2025» состоится LAVR talk c бандой LAVR CREW: Даша Харченко, Explosive Mike, MotoNinja, SOLVANOV, Роман Курбатов, Project18, Макар Юрченко и Алексей Бирюков раскроют свои профессиональные секреты и ответят на вопросы зрителей.

Саня Четодел расскажет все о мотоциклах. Дима Сметкин и Анатолий Чернявский помогут узнать, что стоит за путешествиями на личном транспорте.

Гостей выставки ждет встреча с пилотами программы развития российского автоспорта «G-Drive SMP Racing» Виталием Петровым и Ириной Сидорковой. Они расскажут обо всём самом интересном из мира автоспорта и как строятся и соперничают с иномарками в гонках российские спортпрототипы BR03.

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер», RDS GP, RDS EUROPE, Андрей Ыть и Анастасия Нифонтова приоткроют завесу тайны мотоспорта.

Посетители «Мотовесны» смогут принять участие в панельной дискуссии с Георгием Беловым на тему «Выживет ли кастом?».

Представители мотошколы Мосгортранс затронут важнейшие вопросы перед открытием мотосезона и проинструктируют начинающих мотоциклистов.

Традиционно на сцене выставки состоятся награждения победителей гоночных фестивалей и спортивных мероприятий.

Скучать не придется

Первые выходные апреля запомнятся надолго! Выставка станет местом, где каждый найдет развлечения по душе: розыгрыши ценных призов, конкурсы для всех возрастов, зоны развлечения для детей, мастер-классы и многое другое! На стенде компании LUCKY DUCK состоится автограф-сессия с Андреем Скутерцом.

Самых юных посетителей «Мотовесны» ждут электро-кастом проекты – Додж Динамит и Легендарный Электрический КАМАЗ МАСТЕР! Машины построены в России в единственном экземпляре.