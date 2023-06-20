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Можно ли отменять оплаченные штрафы: ответит Конституционный суд РФ

20.06.2023 13 0 0

Вопрос, касающийся взысканий, выписанных по постановлениям ГИБДД, был вызван делом, где штраф был выписан компании, занимающейся грузоперевозками.

Конституционному суду РФ предстоит рассмотреть дело, связанное со штрафом в размере 100 тыс. рублей: он был выписан владельцу грузового автомобиля, а спустя год после его оплаты отменён (из-за вступивших в силу поправок к КоАП). При этом в ГИБДД считают, решение об аннулировании наказания является незаконным, в связи с чем и понадобилось разбирательство в суде.

Запрос в КС поступил от Костромского областного суда. Как сообщает «Коммерсант», речь идёт о деле, связанном с компанией «Автопрофи» из Татарстана. Она была оштрафована ГИБДД на 100 тыс. рублей (согласно части 1 статьи 12.21.1 КоАП) за превышение допустимой массы автопоезда на 5,96%: согласно данным пункта весогабаритного контроля, показатель ТС составлял 44,62 тонны при допустимых 40 тоннах. Нарушение было выявлено в конце ноября 2021 года, ведомство сформировало постановление примерно через месяц.

Через несколько дней компания оплатила штраф, используя 50-процентную скидку: напомним, «дисконт» положен за некоторые составы правонарушений при оплате в течение 20 дней с момента появления постановления. Позже, в июне 2022-го, в силу вступили поправки к КоАП, которые отменили санкции к владельцам фур за превышение массы менее чем на 10% (до этого лимит составлял 2%).

В результате юристы компании в Димитровском районном суде Костромы восстановили срок обжалования (из-за ошибки в работе почты), а также попросили аннулировать то постановление, сославшись на поправки, которые отменили ответственность за указанное превышение допустимой массы ТС (в соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 24.5 КоАП). Несмотря на то, что после оплаты прошёл год, суд отменил штраф.

Однако с этим оказались не согласны в ГИБДД. Ведомство использовало иную норму Кодекса об административных правонарушениях – часть 2 статьи 1.7. Согласно ей, закон, смягчающий ответственность нарушителя, имеет обратную силу только в том случае, если на момент вступления его в силу постановление ещё не было исполнено, это значит, штраф не должен был быть оплачен. В результате Костромской облсуд выявил правовую неопределённость, приостановил рассмотрение дела и направил запрос в КС.

Дело в том, что, согласно буквальному прочтению указанной выше нормы, закон не имеет обратной силы, если постановление не вступило в силу, но уже исполнено. При этом в Конституции указано, что вина устанавливается только вступившим в силу постановлением. При этом ранее в КС также отмечали, что факт оплаты штрафа до вступления его в силу (чтобы успеть заплатить со скидкой) не говорит о том, что водитель признал вину, так что он имеет право при этом обжаловать наказание. Теперь разобраться в противоречии предстоит Конституционному суду РФ.

Напомним, в минувшем месяце стало известно о том, что Верховный суд РФ уточнил правило, касающееся лишения водителей прав за лекарства. Поправки понадобились после постановления КС, опубликованного в ноябре 2022 года. Согласно ему, был введён временный запрет на наказание граждан за вождение под воздействием лекарств (это решение было вызвано наличием законодательного пробела в КоАП).

Россия авто и общество коммерческий транспорт ГИБДД законы

 

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