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  • Водителей запретили наказывать за лекарства, не относящиеся к психотропным и наркотическим

Водителей запретили наказывать за лекарства, не относящиеся к психотропным и наркотическим

29.11.2022 89 1 0

К соответствующему решению пришёл Конституционный суд РФ, который завершил проверку статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно действующим в РФ нормам, управление транспортным средством в состоянии опьянения относится к серьёзным нарушениям ПДД, оно грозит водителям весьма суровым наказанием. Так, тех автомобилистов, которые впервые были пойманы на «нетрезвой езде» или отказались от медосвидетельствования, лишают прав на срок от полутора до двух лет, кроме того, они обязаны выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Об этом говорится в статье 12.8 КоАП.

Согласно примечанию к этой статье, запрет распространяется на употребление алкоголя, наркотиков, «психотропных или иных вызывающих опьянение» веществ. В тексте нет указания на санкции за лекарства, обнаруженные в организме. Как мы сообщали ранее, на этот факт обратил внимание Салехардский городской суд (ЯНАО) в ходе одного из этапов рассмотрения дела, связанного с лишением прав водителя, у которого в организме обнаружили вещества препарата от эпилепсии.

В результате Конституционному суду РФ пришлось проверить соответствующую норму КоАП. Как сообщает «Коммерсант», теперь по итогам аудита опубликовано постановление КС: согласно этому документу, российские суды больше не могут лишать водителей прав и назначать им штраф в размере 30 тыс. рублей в тех случаях, когда в их организме (по результатам крови или мочи) найдены следы лекарственных препаратов, которые не относятся к психотропным или наркотическим.

Получается, что по итогам проверки Конституционный суд признал статью 12.8 КоАП не соответствующей Основному закону, то есть подтвердил таким образом аргументацию Салехардского горсуда. Теперь под штрафы не попадают водители с обнаруженными в организме фенибутом, феназепамом, габапентином, а также в этот список входит ряд антидепрессантов.

Как отмечает издание, нынешний запрет, наложенный постановлением КС, представляет собой временную меру. Предполагается, что Госдума РФ должна «незамедлительно» устранить выявленный пробел с учётом позиции Конституционного суда. При этом в документе не указаны сроки разработки и принятия поправок.

По словам юриста Сергея Радько, в РФ «укоренилась порочная тенденция, основанная на расширительном толковании статьи 12.8». Он отметил, что суды при вынесении решений о лишении прав зачастую руководствовались «лишь указанием в инструкциях к данным препаратам о нежелательности либо запрете на управление автомобилем в период приёма лекарств». Однако юрист подчеркнул, что «инструкция не может заменять закон».

Отметим, водителей в РФ продолжат лишать прав при обнаружении в организме лекарственных препаратов из запрещённого списка: фенобарбитала (входит в состав корвалола и валокордина), клоназепама (применяется при эпилепсиях), а также апрофена, галазепама, золпидема, мезокарба и других. Напомним, ранее запрещённые водителям лекарства предложили начать маркировать: в случае одобрения на упаковке может появиться рисунок в виде перечёркнутого автомобиля в красном круге.

Россия авто и общество законы

 

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1 комментарий
29.11.2022 19:02
Papirus (@sc_1968)

А уже вынесенные постановления отменять никто не собирается

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