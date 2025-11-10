MTM Pangaea GT: озверевший 1100-сильный карбоновый суперкар на базе Audi RS6

Швейцарское подразделение немецкого тюнинг-ателье MTM (Motoren Technik Mayer) представило экстремальный универсал Pangaea GT, сделанный на базе Audi RS6 уходящего поколения. Исходный кузов практически полностью переделан, а 4,0-литровая бензиновая «битурбовосьмёрка» выдаёт более 1100 л.с., позволяя Pangaea GT набирать первую «сотню» за 2,5 с.

Если считать Audi RS6 отдельной от семейства Audi A6 моделью, то нынешнее четвёртое поколение RS6, вероятно, останется в истории последним чисто бензиновым. «Четвёртый» Audi RS6 всё ещё присутствует на немецком потребительском сайте Audi, но уже не доступен для заказа. Каким и когда будет новый Audi RS6, пока неизвестно, но точно не электрическим, а, скорее всего, гибридным.

Тюнинг-ателье MTM решило попрощаться с уходящим Audi RS6 на громкой ноте и представило сделанный на его базе суперкар Pangaea GT — это самая экстремальная из известных нам версий Audi RS6, предназначенных для дорог общего пользования. В дизайне Pangaea GT безошибочно угадывается первоисточник, однако все наружные панели кузова, включая крышу с длинным продольным воздуховодом, новые, все они изготовлены из углепластика.

По сравнению с исходным Audi RS6 кузов Pangaea GT больше по всем направлениям из-за раздутых колёсных арок и очень развитого аэродинамического обвеса, создающего высокую прижимную нагрузку. Новый капот имеет выпуклую среднюю часть и два боковых ряда вентиляционных отверстий. 22-дюймовые колёса с центральной гайкой крепления обуты в широченные высокоскоростные шины.

На самом мощном стоковом Audi RS6 GT двигатель V8 выдаёт 630 л.с. и 750 Нм, он обеспечивает универсалу разгон до 100 км/ч за 3,3 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. Pangaea GT значительно мощнее и быстрее: двигатель здесь форсирован до более чем 1100 л.с. и 1200 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5, максимальная скорость — 350 км/ч. Привод, как и у исходного Audi RS6, полный, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

Интерьер Pangaea GT проиллюстрирован лишь фрагментами, демонстрирующими новую отделку из замши и карбона. Стандартные сиденья заменены четырьмя индивидуальными ковшами на лёгких углепластиковых каркасах.

MTM собирается изготовить вручную в Швейцарии только 25 экземпляров Pangaea GT, цена не афишируется, но ясно, что она огромная с учётом масштаба проделанных работ и динамических характеристик, которым позавидуют многие среднемоторные суперкары.