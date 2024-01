Mullen Five RS: американский спортивный электрокроссовер мощностью свыше 1000 л.с.

Компания Mullen Technologies была основана в 2014 году, когда её гендиректор Дэвид Мичери купил и объединил два не слишком успешных стартапа — Coda Automotive (делала компактные электрические седаны) и Mullen Motor Cars (делала электрические спорткары в духе Tesla Roadster). В последующие годы Мичери продолжил скупать и включать в состав Mullen прогоревшие стартапы, в частности Bollinger и ELMS, при этом сама Mullen машин практически не выпускает и имеет не слишком хорошую репутацию. В прошлом году компания построила на своём заводе в Тунике (штат Миссисипи) 154 электрических бескапотных грузовика Mullen Three, из которых 141 уже отгружены клиенту. Коммерческая линейка в ближайшие годы будет для Mullen основной, а вот обещанных легковых моделей на рынке пока нет.

Дебютной легковой моделью Mullen должен был стать электрический суперкар GT на базе китайского Qiantu K50: планировалось, что он выйдет на американский рынок в 2021 году, но из-за конфликта с китайским партнёром этот план был сорван. В 2022 году независимая аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала посвящённое Mullen разгромное расследование, из которого следует, что Дэвид Мичери — мошенник, не заплативший китайской компании Qiantu Motor обещанные деньги. В прошлом году пресс-служба Mullen сообщила, что все разногласия с Qiantu Motor устранены, но исходную машину ждёт модернизация. Обновлённый Mullen GT пока так и не представлен — соответственно непонятно, когда он выйдет на рынок, если вообще выйдет.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В свою очередь первый прототип электрического кроссовера Mullen Five со стартовой ценой в 55 000 долларов был показан осенью 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелес, его производство должно было начаться в конце 2023 года, но не началось. Теперь компания обещает начать его выпуск в ближайшие два года, а вчера на CES дебютировал спортивный Mullen Five RS. Цена Mullen Five RS пока не объявлена, производство начнётся ориентировочно в конце 2025 года, отгрузки клиентам — где-то в течение 2026 года. Mullen Five RS весьма отдалённо похож на Mullen Five и складывается впечатление, что две разные машины: у них разные пропорции, разная «оптика», разные салоны и разная техническая начинка.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Габаритная длина Mullen Five RS — 4902 мм, ширина — 2032 мм, высота — 1626 мм, колёсная база — 2946 мм, дорожный просвет — 170 мм. Салон — строго четырёхместный с индивидуальным ковшом для каждого седока. На передней панели — три дисплея, в мультимедийную систему зашит персональный виртуальный помощник Persona на базе искусственного интеллекта. Объём багажника — 725 л, со сложенным спинками задних кресел — 1767 л.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Силовая установка у Mullen Five RS двухмоторная (по одному мотору на ось), её максимальная совокупная отдача составит более 1000 л.с. и 1150 Нм, к каждому мотору пристыкован двухступенчатый редуктор. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) кроссовер должен разгоняться менее чем за 2 с, максимальная скорость превысит 320 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 100 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA. Расчётная снаряженная масса — 2300 кг. В стандартное оснащение войдут карбон-керамический тормоза: диаметр передних дисков — 400 мм (6-поршневые суппорты), задних — 370 мм (4-поршневые суппорты).



Колоритный Дэвид Мичери лично провёл презентацию Mullen Five RS 1 / 3 2 / 3 3 / 3

У американских СМИ премьера Mullen Five RS не вызвала большого интереса, некоторые профильные журналы и сайты вообще её проигнорировали, потому что не верят сказкам Дэвида Мичери, но будем надеяться, что он нас и американских коллег всё-таки удивит и доведёт свой чудо-кроссовер до серийного производства.