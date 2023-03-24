Mullen обновит устаревший китайский суперкар Qiantu K50 перед его запуском в США

Американский электромобильный стартап Mullen Automotive объявил о разморозке программы по локализации в США китайского суперкара Qiantu K50, теперь он называется Mullen GT и будет предложен также в продвинутой версии GTRS с обновлённым дизайном и улучшенными динамическими характеристиками.

Mullen Automotive — один из самых мутных и при этом непотопляемых американских стартов: он существует с 2014 года, но пока не выпустил ни одной модели, а только раздаёт обещания клиентам и инвесторам. Основатель компании Дэвид Мичери всегда излучает оптимизм и каким-то чудесным способом находит деньги на поддержку своего предприятия, к которому американская пресса относится с большим скепсисом.

В апреле прошлого года независимая аналитическая компания Hindenburg Research, потопившая уже несколько американских стартапов (Nikola, Kandi America, Lordstown Motors), опубликовала посвящённое Mullen разгромное расследование, из которого следует, что Дэвид Мичери — мошенник, не заплативший китайской компании Qiantu Motor обещанные деньги, из-за чего проект по локализации электрического суперкара Qiantu K50 в США заглох.

Qiantu K50

Qiantu Motor в свою очередь тоже довольно мутная компания: свой суперкар K50 она представила ещё в 2015 году и в 2018-2019 годах якобы продала его в Китае в количестве 1000 шт., после чего залегла на дно и всплыла с него летом прошлого года, когда запустила в продажу по баснословно низкой цене младший электрический спорткар Qiantu K20. Сколько машин с тех пор было продано, узнать невозможно, китайская пресса их в глаза не видела, сайт Qiantu Motor на момент нашей публикации не работал.



Qiantu K50

Mullen стал партнёром Qiantu Motor по продвижению её машин в США: в 2020 году Mullen объявил, что Qiantu K50 выйдет на американский рынок в 2021 году как Dragonfly K50 (Dragonfly в переводе с английского означает «стрекоза»). Шли годы, а Dragonfly K50 продолжал оставаться на сайте Mullen в статусе coming soon, а стартап между тем в 2021 году представил электрический кроссовер Five собственной разработки, в 2022 году поглотил неудачливый стартап Bollinger Motors и анонсировал выход на европейский рынок с электрическим субкомпактным хэтчбеком I-Go китайского происхождения.



Qiantu K50

Ни по одному из анонсированных проектов Mullen пока не показал конкретных результатов (проданных машин), так что неудивительно, что цена акции стартапа находится на околонулевой отметке. Тем не менее на этой неделе Mullen выпустил бодрый пресс-релиз о возобновлении сотрудничества с Qiantu Motor: оказывается между партнёрами всё это время длился конфликт (подробно о нём рассказывает ресурс dot.LA), который, наконец, успешно разрешён. Mullen получила эксклюзивные права на продвижение Qiantu K50 в Северной и Южной Америке, суперкары будут приходить из Китая в США в виде машинокомплектов, окончательная сборку планируется наладить в городе Мишавака, штат Индиана.



Имя Dragonfly отправлено в отставку, теперь китайский суперкар для Америки называется Mullen GT, но его дизайн и характеристики прежние: двухмоторная силовая установка позволяет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, запас хода на одной зарядке — 380 км по устаревшему и вдобавок неактуальному для США циклу NEDC.

Вверху Qiantu K50, он же Mullen GT, визу — Mullen GTRS

Вместе с базовым Mullen GT американская компания обещает также более крутую версию Mullen GTRS с обновлённым дизайном и улучшенными техническими характеристиками: до 60 миль/ч Mullen GTRS сможет разогнаться за 1,95 с, максимальная скорость увеличена до 322 км/ч. Других подробностей пока нет, как и конкретных сроков начала производства и продаж моделей GT и GTRS, Mullen лишь заявил, что займётся реинжинирингом исходного Qiantu K50 самостоятельно.

