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Mullen I-Go: китайский грузовой хэтчбек под американской маркой для Европы

25.10.2022 100 0 0

Американский электромобильный стартап Mullen Automotive объявил о выходе на европейских рынок с субкомпактным хэтчбеком I-Go, который на самом деле является китайским Henrey FEV.

 

Mullen — один из самых «мутных» американских стартапов, создающий много инфоповодов, но не показывающий реальных коммерческих результатов, то есть продаж. Компанию Mullen основал в 2014 году предприниматель Дэвид Мичери, объединив в ней два ранее прогоревших стартапа — Coda Automotive (выпускал компактные электрические седаны) и Mullen Motor Cars (делал электрические спорткары в духе Tesla Roadster). Дебютной моделью Mullen должен был стать локализованный в США китайский электрический спорткар Dragonfly K50 (он же Qiantu K50), но эта модель до сих пор находится в статусе coming soon, то есть «скоро будет». В ноябре 2021 года компания представила электрический купеобразный кроссовер Mullen Five собственно разработки с обещанием запустить его в производство в конце 2023 года. В сентябре этого года Mullen купила 60% акций американского стартапа Bollinger Motors с намерением усилить свои позиции на перспективном рынке коммерческих электромобилей. Ну а вчера компания выпустила пресс-релиз с анонсом младшей грузовой модели Mullen I-Go для Европы.

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Mullen I-Go — это коммерческая версия (вероятно, без задних сидений) китайского пассажирского электрического хэтчбека Henrey FEV, причём пока непонятно, как, собственно, будет выглядеть грузовой отсек и каков его объём. На промо-картинках показан обычный пятидверный пассажирский китайский Henrey FEV (бывает ещё и укороченный трёхдверный), налепленный на стандартные европейские фоны вроде сугубо пешеходной улицы Грабен в Вене (столица Австрии). Mullen сообщает, что намерена начать продажи I-Go в декабре в Германии, затем новинка выйдет на рынки Франции, Испании, Великобритании и Ирландии. Цена — от 11 999 американских долларов без налогов.

Henrey FEV — это детище основанной в 2010 году в Пекине китайской компании Hongrui Automobile, она же Henrey Automobile, её название переводится на русский как «тигрёнок». Более десяти лет Henrey нарабатывала собственные компетенции в области электромобилей, в частности разработала мотор-редуктор, интегрированный в заднюю ось — типа дёшево и сердито.

Хэтчбек Henrey FEV, разумеется, снабжён этой осью, аббревиатура FEV расшифровывается как Family Electric Vehicle и переводится на русский как «семейные электромобиль». Силовую установку для FEV компания Henrey производит сама, а вот сборку хэтчбеков отдали на аутсорсинг компании Dongfeng и её заводу в Чжэнчжоу — соответствующее соглашение было подписано в октябре прошлого года и уже в ноябре того же года малютки Henrey FEV поступили в продажу на китайском рынке. Одним из экспортных рынков для Henrey FEV вскоре стал Непал, здесь работает дочерняя компания Henrey Car Nepal, у которой есть англоязычный сайт.

Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV выпускается в дух версиях, названных на манер моделей smart: трёхдверка — это For-Two (длина — 2920 мм, колёсная база — 1980 мм), пятидверка — это For-Four (длина — 3380 мм, колёсная база — 2440 мм). Ширина и высота у обеих версий одинаковые — 1499 и 1610 мм соответственно. Любопытно, что салон у Henrey FEV For-Two — четырёхместный, что, на первый взгляд, идёт вразрез с его названием. На самом деле по документам мест в Henrey FEV For-Two два, а задняя складная скамья не имеет даже ремней безопасности, то есть формально не предназначена для перевозок людей.

Henrey FEV For-Two и Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Two и Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Two и Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Two и Henrey FEV For-Four
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Henrey FEV For-Two и Henrey FEV For-Four
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За основу Mullen I-Go взят пятидверный Henrey FEV For-Four с топовой силовой установкой, у которой максимальная отдача электромотора составляет 34 кВт (46 л.с.) и 102 Нм, постоянная мощность — 15 кВт (20 л.с.). Ёмкость батареи — 16,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 205 км по циклу NEDC, то есть в реальности и под нагрузкой будет около 100 км. Снаряженная масса — 795 кг, полная масса — 1095 кг, то есть грузоподъёмность — 300 кг. Максимальная скорость — 100 км/ч. В Китае Henrey FEV For-Four в такой конфигурации стоит от 52 900 юаней — это 7200 долларов или 440 тысяч рублей в переводе по текущему курсу. Базовый Henrey FEV For-Two с 30-киловаттным электромотором (41 л.с.) и батареей ёмкостью 11,8 кВт·ч (170 км на одной зарядке) стоит от 40 900 юаней (341 тысяча рублей).

Добавим, что в апреле этого года независимая аналитическая компания Hindenburg Research, потопившая уже несколько американских стартапов (Nikola, Kandi America, Lordstown Motors) опубликовала очередное разгромное расследование, на сей раз посвящённое компании Mullen. С полным отчётом можно ознакомиться здесь, а если резюмировать совсем кратко, то, по мнению Hindenburg Research, Mullen и Дэвид Мичери — это мошенники, втирающие очки инвесторам и не выполняющие своих обещаний. В частности, в расследовании сказано, что Mullen просто не заплатила китайской компании Qiantu обещанных денег, из-за чего проект локализации спорткара Dragonfly K50 завис и, видимо, уже никогда не будет реализован, так как Qiantu возмущена таким поведением американского партнёра.

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