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  • Qiantu K20: очень дешёвый китайский спорткар с очень странным дизайном

Qiantu K20: очень дешёвый китайский спорткар с очень странным дизайном

07.06.2022 181 0 0

Молодая китайская компания Qiantu Motor, пока не добившаяся заметных успехов ни у себя на родине, ни на глобальном рынке, представила свою вторую модель — электрическое полноприводное купе К20 с экстремально низким для такого типа машин ценником: от 86 800 юаней (13 230 американских долларов или 810 тысяч рублей в переводе по текущему курсу).

 

Образованная в середине прошлого десятилетия Qiantu Motor — это дочка китайской инновационной компании CH-Auto. Первой моделью Qiantu стал электрический полноприводный спорткар K50 с интересным дизайном, но с довольно скромными для машины стоимостью свыше 100 тысяч долларов характеристиками: мощность — 435 л.с., разгон до «сотни» — за 4,7 с, максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода на одной зарядке — 380 км по устаревшему ездовому циклу NEDC (то есть в реальности не более 250 км).

Qiantu/Dragonfly K50

По неофициальным данным, в 2018 и 2019 годах Qiantu Motor реализовала в Китае около тысячи экземпляров К50, после чего компания впала в длительный период реструктуризации, на протяжении которого предприняла попытку вывести модель K50 на американский рынок через местную компанию Mullen Technologies. Китайский спорткар планировалось продавать в США как Dragonfly K50, производство и поставки должны были начаться в 2021 году, но так и не начались. Mullen Technologies впоследствии переключилась на подготовку к производству электрического кроссовера Five и разработку твердотельных аккумуляторов для него, а Dragonfly K50 по-прежнему пребывает на сайте Mullen в статусе «coming soon», то есть «скоро будет».

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Qiantu Motor в свою очередь в 2018 и 2019 годах представила в виде концептов новый бюджетный спорткар К20, и вот теперь эта чудо-машина с необычными пропорциями показана в серийном виде. Китайский ресурс Autohome сообщает, что Qiantu K20 уже доступен для предзаказов, но на сайте Qiantu Motor этой модели нет и вообще видно, что сайт давно не обновлялся. Видимо, торговля идёт через какие-то другие каналы.

Ценник на Qiantu K20 очень привлекательный: от 86 800 до 149 800 юаней (от 13 230 до 22 830 долларов). Бюджетный спорткар оснащён двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 217 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, запас хода на одной зарядке — около 500 км. Прочие характеристики пока не объявлены. Одна из промо-картинок намекает на наличие дрифт-режима у K20.

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Двухместный салон выглядит весьма богато для бюджетной машины, даже если считать, что на иллюстрациях — самая дорогая версия. Перед водителем — панорамное трёхэкранное «табло» с центральной приборной секций с графикой в стиле BMW (неэргономично, зато вызывает хорошие ассоциации). Дефлекторы системы вентиляции имею весьма замысловатую форму, передняя панель и дверные карты декорированы «золотыми» молдингами.

Китайские коллеги утверждают, что Qiantu K20 буде доступен в том числе в версии с откидных верхом, но на картинках представлен только закрытый кузов с багажной дверью в виде козырька кепки. На стадии концептов была заявлена также удлинённая пятидверная версия модели под названием К25 — возможно, она тоже станет серийной.

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